臉書曝光前任裸照「公開她得菜花」　渣男遭逮扯「我要自清」

▲林男與女友分手後為了報復，竟大肆宣傳女方得過菜花，還公開她私密照。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

林姓男子與女子香香（化名）分手後，心生不滿下，竟於臉書上大肆宣傳女方「得過菜花」等涉及私德而無關公共利益的言論，甚至還公開香香上身裸體的照片供大家觀覽，並寫下「給你打手槍」等語。香香一日滑臉書時發現該貼文，嚇得急報警。台中地院審結，林男被依妨害秘密等3罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

林男與香香原為男女朋友，2人2018年交往期間，林男曾在台中某摩鐵及香香家中，竊錄她裸身洗澡、上身裸體及背部全裸的影像及照片。隔年8月2人分手後，林男因心有不甘，遂在個人臉書PO文：「自己不檢點得病在扯我，可憐」、「檢查完好險沒被傳染，這樣她（香香）是不是以後打砲都要跟男生說我得過菜花哦？」、「終於知道為什麼妖女分手要刪對話了，這樣她之前生過菜花的紀錄就沒了」等涉及私德且與公共利益無關的言論。

接著，林男又於香香臉書個人動態消息網頁上，分享轉載相關貼文，寫下：「得過菜花就要這樣嗎」等語，不只公布香香私密的身體隱私，還意圖毀損她人格名譽，最後，林男甚至還加碼貼出自己先前竊錄香香的私密照，並留言：「給你打手槍」等文字，讓香香的臉書好友觀看。而香香在發現該貼文後才知受害，驚恐得趕緊至警局報案。

法庭上林男否認犯行，辯稱自己偶然得知香香患有性病後，發文僅是為了「自清」、「表明立場」，單純在臉書上抒發個人意見，無誹謗意圖或犯意；但台中地院審理時認為，林男行為確實足以毀損他人名譽，經衡量他遣詞用字、運句語法後，審結依竊錄非公開活動及身體隱私部位罪、散布文字誹謗罪及散布竊錄之非公開活動及身體隱私部位內容罪，各處有期徒刑3月、2月及4月，合併應執行6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

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