調查官不會電腦請假「按4次沒送出」　攜女出國玩回來遭移送

▲調查局女調查官不會使用電腦假單，出國玩回來被認為是未經核准出國。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

法務部調查局林姓女調查官，今年2月帶女兒到西班牙玩了幾天回來，卻因未經核准擅自出國，被依違反《國家機密保護法》移送，林女喊冤過去都是用紙本請假，這次經長官提醒，在2個月前就改電腦請假，不知為何如此，台北地檢署調查，林女確實4度點擊送出電腦假單，疑因不會操作而失敗，應無違法犯意，處分這起調查局移送自己人的案件不起訴。

這起調查局移送自己人的案件起因於林姓女調查官(45歲)，任職調查局國內安全調查處，被列為「辦理國家機密事項人員」，非因公出國，須經核准，她2017年就曾請假帶家人出國旅遊，不過當時調查局的假單公文是以紙本運作，隔了2年後，林女又在2019年底，填寫紙本假單，表示將在2020年2月，帶女兒到西班牙遊玩。

▲檢察官發現，女調查官確實曾4度送出電腦假單，不知為何沒有成功。（示意圖／Pixabay）

長官接到林女假單，提醒請假流程已經改成電腦系統，林女拿回紙本假單，填寫電腦假單後，開心出國，沒想到玩回來，卻被人事室質疑，不假出國，違反《國家機密保護法》，林女喊冤，稱自己真的有填寫假單，不知道怎麼會變成這樣。

檢察官根據林女辦公室電腦還原紀錄，林女可能真的因為首度使用電腦假單系統，不熟悉操作方式，在紙本假單被退回的當天，連續4度在電腦假單上按了「送出」鈕，結果都失敗了卻不自知，因此認為林女並無違法犯意，處分不起訴。

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