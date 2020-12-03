無視疫情…蓬佩奧嗨邀「900人」國務院開派對！　招待外交官家屬

▲美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國新冠肺炎疫情未歇，死亡數頻創新高。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）卻在此刻被爆出，準備邀請900位賓客到國務院參加派對，隨即引來各界批評。儘管發言人強調一切都會遵守防疫規則，但由於政府「超級傳播」事件的前科累累，不免讓人質疑，這場活動又會再次成為防疫破口。

根據《國會山報》和CNN報導，匿名消息人士指出，由於美國新冠肺炎確診與死亡數不斷攀升，因此國務院的員工被要求避免在感恩節後至明年1月間，舉辦任何節日聚會。然而蓬佩奧卻準備在12月中旬，邀情至少900名賓客至國務院參加派對；另外還有180名駐美外國大使受邀參加另場聚會。

國務院發言人在聲明中澄清，這次的活動是為了招待外交人員的家屬，因為他們的親人受疫情影響無法返國，整場活動也都會完全遵守防疫規定，「所有賓客都須戴口罩，入場時量體溫並保持社交距離，現場也備有大量酒精消毒。」

發言人強調，曾接觸過確診者的人無法參加活動，同時也會衡量天氣狀況開放戶外場地，確保所有人都能保持社交距離。不過，政府「超級傳播」事件的前科累累，如何讓數百人在室內空間中遵守防疫規則，仍讓外界感到懷疑。

根據華盛頓特區防疫規定，室內聚會人數不得超過10人，室外則不得超過25人，但聯邦大樓不在此限。

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