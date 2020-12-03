女服務生含淚收男客5.7萬　小費全進老闆口袋！餐廳：金額有上限

▲一名女服務生日前收到了約合新台幣5萬7000元的小費，卻被餐廳告知她一毛也拿不到。（圖／翻攝自pixabay）

記者張寧倢／編譯

德州一家餐廳的女服務生日前從男性顧客那裡收到2000美元（約新台幣5萬7000元）的小費，感動之餘，想著自己終於能讓2個兒子大肆慶祝聖誕節了。然而，餐廳卻告訴她，依規定她無法收取超過500美元的小費。其他服務生建議餐廳，可以將小費分成4筆500美元的金額給付，也遭到餐廳拒絕。

根據《紐約郵報》引述KVUE電視台報導，鮑爾（Emily Bauer）在聖安東尼奧市（San Antonio）的紅鈎海鮮餐酒館（Red Hook Seafood and Bar）擔任女服務生大約2周時間。日前，於某個忙碌的周日時段，因為一名男性顧客的餐點遲遲沒有上桌，鮑爾當時在服務所有客人的同時，還不斷地向他道歉。男客人對鮑爾說，因為自己剛好也是開餐廳的，可以理解當一名服務生有多困難。

報導稱，男客人後來要求將他的餐點都取消，並請鮑爾把結帳單給他，直到他離開後，鮑爾才驚覺，那位客人竟然給了她2000美元的小費，還附上一張紙條寫道，「聖誕快樂！繼續努力。」鮑爾說，當時打開紙條之後就感動得哭了出來，還想到自己2歲大與5個月大的兩個兒子，「哦！天啊！我從來沒有一次聖誕節能在他們倆身上大肆揮霍。」

然而，餐廳卻告訴鮑爾，她不能收取超過500美元的小費，鮑爾的興奮瞬間消逝。據報導，其他服務生向餐廳建議，可以把小費分成4次500美元的額度來給付，但卻遭到餐廳拒絕了，目前尚不清楚為何餐廳不能依規定額度將2000美元的小費分次付予鮑爾。但鮑爾則認為，作為服務生並沒有義務告知客人，「哦！你不可以給我那麼多小費，對不起，小費是有限度的。」

鮑爾補充，如果有相關的規定，餐廳應該在店內貼上公告，或者在收據上註明小費限額為500美元。報導指出，那位客人收到了餐廳不給小費的通知後，也打電話給餐廳表達了他的失望。鮑爾想向客人致電以表謝意，但餐廳經理卻回應她，當時並沒有把男顧客的電話給記下來，她只好將訊息發到臉書上，希望顧客能收到她的感謝，「雖然我不能接受小費，但謝謝你有一顆這麼善良的心。」目前餐廳並未回應媒體的採訪要求。

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