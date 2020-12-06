內獅、枋山車站「現場直擊」！地點太詭異　他迷路：誰會來這搭車

▲內獅車站。（圖／「鐵道事務所」提供）

記者施怡妏／綜合報導

本站先前曾報導《全台最荒涼車站！一年僅283人搭乘「無驗票員」：自己走快嚇死》其中「內獅車站」以及「枋山車站」是全台灣最少人去的兩個車站，Youtube頻道「鐵道事務所」實地走訪現場，發現兩座車站都蓋得很美，只是地點太偏僻，交通很不方便，就連當地人都不會想去搭。

Youtube頻道「鐵道事務所」一早從台北出發，一路南下到位於屏東縣枋山鄉的「內獅車站」，該車站是全台灣最少人搭乘的車站，於107年度時，上、下車人數僅有283人而已。舊月台的建築走中國風，類似廟宇的屋簷設計，新月台則是木造建築，與現今的車站差不多，沒有售票處也沒有閘門，電子票證還沒使用前，都是先上車之後再找站長補票。

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▲▼內獅車站每天只有2班車往返台東。（圖／「鐵道事務所」提供）

內獅車站的鐵軌已經電氣化，且月台也重新蓋過，舊月台比較靠近村民，只要跨過鐵軌就可以搭車，但自從蓋了新月台後，舊月台全部封起來，必須爬樓梯走天橋到對面，繞一大圈才能到新月台搭車，相當麻煩，也因此搭乘人數少之又少。此外，內獅車站每天只有2班車往返台東，如果錯過就沒了。

▲▼枋山車站。（圖／「鐵道事務所」提供）

接著，他來到內獅車站的下一站「枋山車站」，由於車站位置太過隱密又詭異，去的時候還迷路，沒有地標沒有路牌，馬路上也沒有半個行人，仿佛來到荒郊野外，他不禁直呼「到底誰會來這裡搭車！」

根據調查，枋山火車站107年度上、下車人數也只有906人，成為倒數第二荒涼的車站，車站內看起來就像廢墟，牆壁斑駁。該車站也是全台最南端的車站，過站之後就往台東的方向前進。

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