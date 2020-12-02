水情仍嚴峻！　桃市加強宣導產業節水政策　落實抗旱應變機制

▲副市長李憲明表示，儘管近日雖有降雨，但石門水庫蓄水量仍未達到安全範圍。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長李憲明2日針對經發局「桃園市抗旱應變報告」後表示，儘管近日雖有降雨，石門水庫水位由49.99%緩慢上升至50.22%，但蓄水量仍未達到安全範圍，要求經發局持續向各工業區加強宣導節水政策，並優先使用地下水及水資源回收中心放流水，減少自來水使用。

經發局長郭裕信表示，中央旱災應變指揮中心要求產業節水提升至7%，經發局已於11月25日邀集各工業區代表與工業區服務中心主任召開會議，加強節水政策宣導，針對政府開發工業區內產業節水未達7%的廠商，經發局與各工業區服務中心將陸續進廠輔導。此外，龍潭備援水井使用柴油發電機抽水所產生的噪音及臭味問題，已商請北水局儘速改用市電，預計將於12月底完成。

郭局長表示，除了現有15口抗旱水井外，已請各區公所再盤點確認是否有未提報可公用之水井。截至目前為止，依照回報的數量，桃園區7口、中壢區7口、平鎮區2口、楊梅區1口、新屋區3口、復興區1口，共計21口，將請環保局儘速協助完成水質檢測，後續也請水務局依照經發局建議增設抗旱水井之方案，再與經發局及各區公所進一步評估需再增設之水井位置及數量，並由水務局辦理鑿井工作，完成鑿井後，再交由區公所維管。

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