陳吉仲：12月中下旬宣布台中、桃竹苗一期稻停灌配套措施

▲陳吉仲表示，未來6個月雨量將偏少。（圖／翻攝農委會臉書）



記者許展溢／台北報導

旱災中央災害應變中心今（25日）第三次工作會報宣布，嘉南地區明年一期稻作停灌。農委會主委陳吉仲下午開「因應水情嚴峻 嘉南地區110年第一期作停灌配套措施」記者會，此次將分兩種樣態補償外，也透露，12月中下旬將宣佈台中和桃竹苗停灌。

今年颱風生成數少，至今沒颱風侵台，可能創1964年紀錄，也就是56年來首次沒颱風影響台灣，且6-10月上旬各水庫集水區降雨量為歷史平均值2~6成，水情相當嚴峻。農委會10月14日先是宣布桃竹苗地區1萬9千公頃農田實施停灌，祭出號稱史上最高補償措施，更嚴重的是，明年一期水稻也確定受到衝擊。

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農田水利署署長蔡昇甫日前提到，水情相對嚴峻的有台南、嘉義、台中和苗栗、新竹、桃園六縣市，決策是否停灌等措施，南部會比較早，產業鍊通通都考慮下，11月底是適當的決策點，中、北部決策時間點則是12月下旬。

▲農委會「因應水情嚴峻 嘉南地區110年第一期作停灌配套措施」記者會。（圖／翻攝農委會臉書）



陳吉仲說，從現在開始到明年是反聖嬰年，春雨偏少，按照相關氣象資訊公司提供的模型預報，未來3個月至6個月雨量偏少，將會造成很大困擾，今天只針對嘉南地區補償措施說明，台中部分，預計12月中宣布，桃竹苗會在12月下旬，但還是希望接下來能有點雨和停灌面積愈少愈好。陳吉仲強調，現在若不做決定讓農民繼續灌溉，損失會更嚴重，且要是這樣，最後農民頂多也只能領到天然救助金1.8萬元。

而桃竹苗二期稻和明年一期稻補償金額不同，陳吉仲說，桃竹苗是已經種下去將收割，插秧、肥料等費用投入，用整個水稻生產成本計算，但明年一期還沒投入生產，是兩種不同樣態。至於明年二期稻？陳吉仲說還言之過早，若明年颱風季有帶來雨量，就足以支撐二期水稻所需用水。

這次雲嘉南一期稻確定停灌，農委會表示，此次停灌補償對象為公告停灌範圍內之實際耕作者及受影響之相關產業業者；補償態樣分為︰停灌區域不種稻作且種植符合「對地綠色環境給付計畫」之綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元；如不種稻作，辦理翻耕或種植非獎勵作物或由農田水利署管理處供水養殖者，每公頃可補償8.2萬元。農民可自行選擇辦理。