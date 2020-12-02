李戡控祖父母骨灰在公墓被偷　北市殯葬處：家族糾紛卻拿我們出氣





▲李敖與兒子李戡 。（圖／翻攝自Facebook／李戡）

記者袁茵／台北報導

已故文壇大師李敖於2018年3月18日因腦瘤病逝，其兒子李戡近日指控，祖父母遺骨在陽明山靈骨塔不翼而飛，質疑台北市殯葬處違法包庇「竊賊」，要求台北市長柯文哲給一個交代，否則「和你周旋一輩子。」對此，台北市殯葬處喊冤，拿走骨灰的人是李敖弟弟李放，「這是他們家族的事情，不要找我們！」

李戡2日於臉書上提到，「六年前選舉，我爸公開支持柯文哲，影響不少泛藍選民投票意向。今天我祖父母骨灰在台北市政府管理的公墓被偷，殯葬管理處還違法包庇竊賊，實在可惡至極。如果柯市長不追究相關人員失職與違法責任，給一個交代，我絕對拿出對付國台辦的精神，和你周旋一輩子。」

針對李戡提及祖父母骨灰在台北市政府管理的公墓被偷，北市殯葬處課長歐陽更生2日上午喊冤，「這是他們自己家族的事情，我們為什麼要管家族的事情！」這是李放、也就是死者的小兒子將爸爸骨灰拿走，這為什麼要怪到殯葬處？他們的人員都很辛苦，家族糾紛對他們而言是防不勝防，「責任都算到殯葬處頭上，這樣太不公平了！」

歐陽更生認為，這是李敖家族的事情，不要扯到殯葬處，「他們家族糾紛，拿我們出氣，這沒道理！北市府殯葬處形象為什麼要這樣被踐踏？讓他們自己去解決吧！不要找我們！我們公務機關很難為，不能管家務事。」

歐陽更生也提到，當初李放在3月將骨灰拿走，並沒有申請程序，他為此還向李放聯絡，對方供稱因為從加拿大回來的時間很短，只有幾個小時，怕行程會耽誤到時間，但後來就有補申請程序了。面對這種家族糾紛，他們殯葬處怎樣做都不對，如果今天是李戡拿，那是不是李放就會來告他們？法規上李放就是能領回，他們不能不讓對方領。

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