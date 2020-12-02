桃園市鬧區驚傳瓦斯外洩！警方封鎖街道　如臨大敵現場管制中

▲桃園市桃園區大業路與大興路口處2日下午驚傳瓦斯外洩，濃厚的瓦斯味讓住戶與店家驚慌不已，桃市警方封鎖道路管制中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區大業路與大興路口處2日下午突然飄出濃厚瓦斯異味，引發住戶與店家質疑是瓦斯管線外洩，桃園警方立即派員封鎖附近道路，桃園市消防局人員灑水防護，避免外洩瓦斯意外點燃，欣桃瓦斯公司人員沿線檢測清查，希望找出外洩管線位置搶修，截至目前為止還在清查中。

▲桃園市桃園區大業路與大興路口處2日下午驚傳瓦斯外洩，桃市消防局人員到場防護中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局2日下午1時許接獲報案指稱，位於大業路一、二段與大興路口處傳來濃厚瓦斯異味，桃園市警局同安派出所立即派員在現場道路管制，避免人車誤闖發生危險，新桃瓦斯人員以瓦斯偵測器查驗發現異常濃度數值，並找來怪手挖路清查，希望找出外洩管線地點進行搶修。

▲桃園市桃園區大業路與大興路口處2日下午驚傳瓦斯外洩，消防人員到場灑水檢測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據欣桃瓦斯公司表示，下午接獲消防局通報，大業路與大興路傳出瓦斯異味，已派員與機具在現場偵測處理，目前已將該地區瓦斯止氣，以避免瓦斯持續外洩帶來安全疑慮，根據現場回報，現場並無任何施工，目前還在尋找外洩管線地點，對於造成用戶困擾深感歉意，希望盡速找到外洩管線搶修，並盡快恢復正常供氣。

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