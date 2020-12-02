摩鐵開毒趴...傳播妹慘遭下藥性侵　2男1死1遭判3年2月

▲桃園市林姓與許姓男子前年8月在摩鐵開趴找傳播妹坐台，林男在飲料中摻入K他命與多種毒品供其飲用後昏迷，2人先後硬上得逞。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

林姓與許姓男子在2018年8月間在桃園市某摩鐵咖趴聚會，席間找來傳播妹坐檯助興，期間林男提供摻入含有K他命與不明劑量之三級毒品供女子飲用後昏睡，林男則乘機性侵得逞，隨後將女子移至床上，許男也硬上得逞，女子驚醒後驗傷提告；桃園地院審理時認為許男犯行明確，審結依乘機性交罪判處3年2月有期徒刑，林男則因今年2月間死亡，被訴部分則不受理，本案還可上訴。

檢警調查，林姓、許姓男子在2018年8月17日晚間在桃園區某摩鐵聚會開趴並找來傳播妹坐檯助興，席間林男提供K他命摻入香菸內讓大家施用，後來再拿有摻入不明劑量之伽瑪羥基丁酸、甲苯基乙基胺戊酮、3,4甲亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮、K他命與氯乙基卡西酮等三級毒品飲料。女子喝後出現意識模糊，後來欲上廁所，林男假意攙扶遭女子斥退，林男卻在女廁內，趁女子無力抵抗強行脫去其衣物，並令女子其以站立方式從後方強制性交得逞，過程中還導致女子左眼皮、左右臂等處挫瘀傷。

林男硬上得逞後將女子移至床上，許男見女子意識不清、不能抗拒，認為有機可乘，也對女子強制性交得逞。隔日清晨6時許，女子驚醒後，打電向友人求援報警處理，警方循線查獲，女子並到醫院驗傷提告，桃檢依乘機性交罪嫌提起公訴。

受害女子則提供醫院診斷證明，警方則提供現場照片、殘餘飲料送請台北榮總臨床毒物檢驗報告、女子事後與2人Line通話紀錄截圖等證據，許男對於犯行坦承不諱，其辯護人對女子提供證物均未爭執其證據能力。

地院法官審酌，許為滿足一己私慾，竟趁女子飲用不明摻入第二級、第三級毒品飲料後意識不清且尚未清醒之際、不能抗拒的情況下性交得逞，顯不尊重女子自我身體性自主決權，造成女子身心受創至鉅，惡性重大，惟念許男犯後坦承犯行，且欲與女子和解，惟遭女子拒絕和解未成立，審結判處許男3年2月有期徒刑；林男部分，因其在今年2月1日死亡，經查桃園地檢署相驗屍體證明書、戶籍謄本附卷說明，此部分逕為諭知不受理判決，本案還可上訴。

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