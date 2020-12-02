冷凍貨車追撞前方小貨車　司機卡座位「雙腿骨折」被救出

▲桃園市貨車葉姓駕駛2日下午開車行經台31線快速道路中壢區高鐵南路段，失控追撞前方小貨車，葉夾在車頭無法動彈，消防人員以破壞器材將葉救出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子2日下午駕駛冷凍空調貨車行經台31線快速道路高鐵南路5段，疑似未注意前方路口交通號誌，追撞正在停等紅燈小貨車，撞擊力道強勁導致葉被夾在變形車頭無法動彈，桃園市消防局青埔分隊立即派員搶救，以破壞器材救出受困駕駛，經送醫後雙腿骨折，但意識清醒，肇事原因仍由警方調查釐清。

▲桃園市貨車葉姓駕駛2日下午開車行經台31線快速道路中壢區高鐵南路段，失控追撞前方小貨車，葉夾在車頭無法動彈，警消人員在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，41歲的葉姓男子駕駛冷凍空調貨車由中壢區往新屋方向行駛，行經台31線快速道路中壢區高鐵南路5段與松仁路口處時，未注意前方交通號誌已變紅燈、40歲張姓男子駕駛小貨車正在等紅燈，葉來不急煞車從後方追撞，轟隆巨響，嚇壞了附近停等汽機車駕駛與行人。

桃園市消防局第二大隊青埔分隊獲報後趕往現場救援，由於冷凍空調車車頭嚴重變形，葉姓駕駛被卡在駕駛座上動彈不得，消防人員以破壞器材掰開車門，將受困的葉姓駕駛救出，但其雙腿膝蓋以下均骨折，併有胸痛與腹部瘀青等傷勢，所幸意識清醒已送往聯新醫院救治；小貨車張姓男子則腳部受到輕傷。

至於肇事原因仍由中壢警分局調查釐清，警方呼籲汽機車駕駛應隨時注意前車狀況，保持適當行車安全距離，以避免突發狀況無法控制，維交通安全。

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