轎車過彎失控撞上來...2機車瞬間變火球！駕駛跳車逃命

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子1日晚間開車行經八德區介壽路，右轉建國路時疑過彎速度太快失控撞上路旁停方機車，結果其中2輛機車瞬間起火燃燒，巨大聲響嚇壞了路旁小吃店家，陳男肇禍後立即跳車逃命，桃園市消防局趕往現場滅火，但2輛機車已燒成廢鐵，八德警方為陳男酒測，沒有酒精反應，陳男坦承過彎速度太快肇禍，肇事原因與後續賠償正由警方處理中。

▲桃園市陳姓男子1日晚間開車經過八德區介壽路，右轉建國路時失控撞上路旁機車，肇事轎車嚴重受損，安全氣囊也爆裂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子1日晚間開車經過八德區建國路轉彎時失控撞上路旁機車引火燃燒，警方與消防人員現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局指出，年約20歲的陳姓男子1日晚間10時許駕車從桃園區介壽路往八德區方向行駛，行經建國路右轉時因過彎速度太快，車頭右側撞上路旁停放機車，巨大撞擊力引發機車起火燃燒，鄰近路人與店家紛紛走避，肇事轎車安全氣囊瞬間爆裂，陳男立即停車跳車逃命。

▲桃園市陳姓男子1日晚間開車經過八德區介壽路，右轉建國路時失控撞上路旁機車，對面機車行拍下撞擊瞬間起火燃燒畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

案發現場對面機車行清楚錄下肇事瞬間畫面，陳男轎車撞擊機車後立即起火燃燒，嚇得老闆放下工具查看，旁邊小吃店老闆也趕著走避；有目擊民眾指稱，該路段正進行捷運工程，車道已縮減，但肇事車輛卻高速過彎，可能是不熟悉當地路況。

▲桃園市陳姓男子1日晚間開車行經八德區建國路時，疑似過彎失控撞上路旁機車引火燃燒，2輛機車被燒成廢鐵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局趕抵後灌救，但2輛機車已燒成廢鐵，八德警分局員警為肇事的陳男酒測，酒測值為零，陳男聲稱轉彎速度過快來不及拉回才撞上路旁機車；警方在現場蒐證，總計2輛機車被燒毀，另2輛則受損，陳男轎車車頭也嚴重受損，安全氣囊爆開，，警方則通知機車車主與陳男進行後續賠償，肇事原因仍由警方調查釐清。

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