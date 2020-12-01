19歲正妹收3萬被包養...不想「履約」頻出招　糖爹硬上輸掉全家

▲一名男子透過交友軟體認識一名19歲少女，約定以3萬當價碼包養關係且發生性交行為。（圖／pixabay）

記者黃宥寧／新北報導

林姓男子於交友軟體認識19歲正妹，雙方談好用金錢交易，建立性行為包養關係，不料她拿了3萬元卻不願意發生關係，僅願意逛街吃飯；甚至謊稱月事不方便，但之後仍遭林男硬上，正妹憤而提告，法官以林男跟正妹達成50萬和解獲原諒，且為此失去婚姻，輕判1年8月並予緩刑。

判決指出，林男於2019年6月2日透過交友軟體認識19歲正妹琪琪（化名），雙方一開始言明由林男支付一定代價「可發生性交行為的包養關係」。當天見了面，琪琪拿了3萬元，但並未發生性交行為，林男表示希望琪琪可以幫他口交，但遭拒絕，她表示可以逛街吃飯。

於4日雙方又見面，但琪琪謊稱月事不方便，甚至說朋友要來找她。當天晚上兩人約在汽車旅館，琪琪為了拖延時間，將林男汽車鑰匙藏在房間廁所裡，雙方起爭執，林男以手掐住琪琪脖子，硬上得逞，半夜琪琪趁林男不注意趁機跑走。

一審法官認為林男違反琪琪的意願，要求琪琪幫他口交發生性行為，雖然琪琪答應以3萬元代價答應受包養，但衡量琪琪與家人較為疏離，當時自行居住網咖，生活環境不是很好，又需要支付罰款，才會同意。最後依強制性交罪，判林男3年6月。

▼林男於一審依強制性交罪遭判有期徒刑3年6個月（圖／取自免費圖庫pixabay）

林男認為判太重上訴，強調與琪琪是「發生性行為的包養關係」才相互往來，琪琪於第一次見面就已經拿了3萬元，且案發當日雙方正是以此前提見面。

二審認為，林男已和琪琪達成和解，支付50萬元，獲琪琪原諒並同意給予林男緩刑機會，而林男已在經濟能力允許範圍盡力彌補，也在此案失去婚姻，得支付前妻和2名子女的生活費，法官認為林男適用刑法第59條從輕量刑，於是改判1年8月、緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

原價1299元、特價699元

三層超柔軟、柔韌不易破

每包僅12元超划算

風向逆轉？單親媽勒斃兒女判死 友揭內幕：她整天睡覺不工作

與兒子畫畫老師擁胸親吻 人夫辯「有交往沒相姦」...正宮爆氣求償