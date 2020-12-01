與兒子畫畫老師擁胸親吻　人夫辯「有交往沒相姦」...正宮爆氣求償

▲人夫愛上兒子畫畫班老師，妻子怒告求償60萬元。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台中報導

一名擁有建築碩士學歷的人妻，讓兒子到距離家5分鐘的美術才藝班上課，沒想到讓兒子學了多年畫畫課，今年6月收到丈夫傳來真情吐露訊息，「我真的沒辦法跟一個我不愛的人過一輩子，我們的關係就像室友甚至更像陌生人，妳知道我每天回家都很痛苦嗎？」經友人告知才發現丈夫與兒老師過從甚密，多次出遊，人妻怒告雙方求償60萬。

人妻珍珍（化名）主張2017年認識開設畫室美術老師小愛（化名），於是讓自己兒子過去上課。今年莫名其妙收到丈夫傳來的LINE，告知她沒辦法跟自己不愛的人過一輩子，夫妻關係就像是室友甚至像陌生人。至此後先生每天清晨6點才回家，開車上班後，下午5點將小孩送回家就徹夜不歸。

珍珍覺得丈夫阿勝（化名）相當奇怪，經友人告知才發現原來阿勝都會利用到才藝教室接小孩和小愛幽會，就算小孩沒上課，阿勝仍會出入畫室。最令珍珍氣憤的是，畫室離住家僅距離5分鐘而已，沒想到丈夫竟與兒子老師公然出雙入對，當眾擁抱、深吻，完全不怕偷情形為被發現，甚至在別的家長拍攝的活動照片裡，丈夫更不諱言出現在畫面裡協助小愛上課。

▼阿勝與開畫室的小愛老師時常在教室有親密互動。（圖／pixabay）

阿勝喊冤表示，自從2013年兒子出生後，因為家裡增加新成員出現或多或少的壓力，才會出現感情變故，自己除了工作，都會儘可能幫忙承攬家務事讓珍珍減輕負擔。但他發現就算自己努力安排聚餐、露營仍難讓夫妻間感情變好。會和兒子老師走得近也是今年初發生的，因為小愛父親肺炎長期住院，生活無法自理，小愛由奔波於工作與家庭，還得經營畫室，導致經濟壓力極大，他才因此和小愛時常互相訴苦，是有交往但沒有相姦事實發生；阿勝向法官吐苦水，多年有名無實婚姻又沒辦法離婚，還因此罹患憂鬱、焦慮症。

小愛出庭時表示，阿勝跟珍珍早已出現感情變故、毫無互動可言，但遭珍珍拿出家庭幸福出遊照狠狠打臉。

法官經查他們互動舉止明顯逾越普通朋友交往，雖然沒辦法證明有相姦行為，但非一班婚姻配偶所能容忍，他們行為已嚴重破壞珍珍與阿勝婚姻裡信任，嚴重侵害婚姻配偶關係，讓珍珍精神相當痛苦，故判阿勝、小愛賠50萬元為佳。

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