民調揭藍營潑豬內臟「大傷老本」　林濁水：蔡英文的貴人來了

▲國民黨立委潑豬內臟抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

朝野上週為了萊豬議題在立法院爆發衝突，國民黨立委在議場潑豬內臟更鬧上國際版面。民進黨2日公布最新民調，其中對於國民黨丟豬內臟的行為，有75.2%民眾不能接受。對此，前立委林濁水表示，總統蔡英文的貴人來了。

民進黨2日舉行中執會，會中公布在秋鬥遊行、國民黨「丟豬內臟」事件後的最新民調。針對「國民黨多次杯葛，不讓行政院長蘇貞昌上台」一事，僅有24.8%民眾贊同，有多達60.2%民眾不贊同。

有關「國民黨阻擋蘇貞昌上台，丟豬內臟杯葛」一事，也只有18.2%贊同，有75.2%不贊同。值得注意的是，在泛藍支持者中，贊同者雖然有47.9%，但不贊同者也有47.8%。

另外，在「台灣防疫表現」上，有86.9%民眾滿意，有10.9%民眾不滿意；而「台灣經濟表現」部分，有63.5%認為有比較好，僅25.2%認為比較差。

對此，林濁水3日在臉書表示，叩緊美豬，國民黨立院杯葛、秋鬥動員，「我大嘆，蔡英文的貴人又來了，但是挺藍人士卻看法相反，說這下民進黨老本要光了，垮了」。

林濁水指出，有75.2%的民眾不接受國民黨立委丟豬內臟，60.2%民眾不贊成國民黨立委杯葛蘇貞昌上台，連泛藍支持者不接受的都有47.8%，看來反而是國民黨大傷老本，結果是貴人不只是蔡英文的，也是行政院長蘇貞昌的，「懷疑這民調有機構效應？親藍民調機關不妨趕快自己也做做看」。