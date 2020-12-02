25男全裸毒趴「歡淫太大聲」　警臨檢驚見「反同」議員跳窗開溜！

▲歐洲議會議員薩耶爾坦承參加「私人派對」，違反布魯塞爾當局的防疫規定。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電編譯

比利時警方27日晚間收到民眾投訴公寓噪音過大，可能違反了當局禁止4人以上集會的疫情封城令，才意外破獲一場性愛毒品派對，更發現歐洲議會的匈牙利籍議員薩耶爾（József Szájer）也身處其中。當時薩耶爾跳窗後沿著排水管往下爬，仍遭警察逮捕還搜出毒品，事後他坦承參加派對，但堅決否認吸毒。

綜合BBC與《每日郵報》報導，59歲的薩耶爾在歐盟擔任16年的歐洲議會議員，也是匈牙利執政黨青民盟（Fidesz）的創黨人之一，與總理歐爾班（Viktor Orban）是多年密友。極右翼保守派的薩耶爾檯面上大力反同、提議修法，以確保只有異性戀夫婦可以領養小孩，並且僅限用染色體來認定一個人的性別。然而，27日晚間他卻出現在布魯塞爾一場25人的男性荒淫性愛毒趴上。

根據報導，比利時首都布魯塞爾為遏止新冠病毒傳播實施宵禁與禁止4人以上集會。警方當天晚間9點接獲鄰居舉報，破獲一場大型性愛毒趴，在場25人中有人全身赤裸，且大多數都是男性。現場目擊者稱看到有人從窗戶沿著排水管爬下的證詞，員警循線抓到了雙手滿是鮮血的薩耶爾，估計是在逃跑過程中受傷，並且在他的背包中發現麻醉劑與1顆搖頭丸。

事件發生後，薩耶爾於11月29日以「精神壓力過大」為由突然辭職，讓匈牙利政壇不分敵友地全都感到非常驚訝。薩耶爾1日發聲明承認，自己確實有參加派對，但沒有詳述具體情況，僅針對違反防疫規定的部分感到很抱歉，這是不負責任的行為，會接受相應的懲處。薩耶爾也否認吸食毒品，「我沒有吸毒，當時我主動告知警察我願意接受檢測，但他們卻沒有這麼做。」

MEP resigns. Having attended a lock down “Gay Sex Party”. He tried to escape the scene by jumping out of a window, and ended up in a gutter. He also has NO knowledge of how an Ecstasy pill found by the Police ended up in his back pack. He’s also anti LGBT https://t.co/HW4nqDJOeH — Natalie Rowe (@RealNatalieRowe) December 1, 2020

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