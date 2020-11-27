線上落實盤查一箭雙鵰　新營警查贓車進而查獲毒品

▲台南市警新營分局民治派出所員警，查贓車一併查獲毒品，並緝獲陳姓犯嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新營分局民治派出所員警，24日執行巡邏勤務遇可疑人車，經查詢為失竊車輛，進而查獲陳姓竊嫌持有毒品等案，全案偵訊後移送台南地檢署偵辦。

新營分局民治所警員趙士賢、王子嘉，11月24日執行巡邏勤務，於上午7時30分行經新營區延平路，發現一部自小客車行跡可疑，趙員對偵辦刑案相當積極用心，察覺該車車號、廠牌、顏色疑似為1個月前通報涉嫌他轄竊盜案件所使用車輛，經警用小電腦查詢為失竊車輛，涉嫌重大，立即攔查。

警方於陳姓嫌犯褲子口袋發現使用過之毒品注射針筒，經詳細調查在車內查獲毒品安非他命1包及遺失車牌3面，立即依法逮捕陳嫌據以偵辦，全案訊後依竊盜及違反毒品防制條例等罪移送台南地檢署偵辦。

台南市警局對新營分局員警勇於任事，積極盤查可疑人車，有傑出表現，26日局務會議特別提出表揚，也指派副局長劉崇智前往民治所頒贈破案茶，以示鼓勵。

新營分局分局長斯儀仙表示，民治派出所同仁平日認真執勤，對於轄內可疑人車皆能詳加盤查，經常於線上勤務查獲各類刑案，淨化轄區治安不遺餘力，此次線上勤務落實立破毒品案給予高度肯定，確實貫徹黃偉哲市長反毒決心，淨化台南市治安，維護民眾生命財產安全。



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