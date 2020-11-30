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與歐盟貿易談判倒數計時　英外相：本週非常重要

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▲英外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab）（圖／路透社）

▲英外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，本周是脫歐問題解決的關鍵一周。（圖／路透社）

文／中央社倫敦29日綜合外電報導

英國外交大臣拉布今天表示，英國與歐洲聯盟（EU）即將進入「非常重要」的一週。雙方可以討論貿易協議的時間已所剩無幾，仍有重大分歧待解決。

歐盟脫歐事務首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）也在前往開會途中告訴倫敦的記者，目前「還在持續努力，即使週日也一樣」。

英國和歐盟正試圖達成協議，以避免雙方金額近1兆美元的貿易在12月底面臨阻礙。

拉布（Dominic Raab）告訴英國廣播公司（BBC）：「這是非常重要的一週，真正重要的最後一星期，（但）得看有沒有又耽擱…我們剩下兩個真的非常基本的問題。」

儘管雙方已多次錯過自定的最後期限，英國與歐盟的協商仍未能解決競爭政策和漁權分配上的歧見。

但讓英國繼續實施歐盟規定的英國脫歐過渡協議，即將在12月31日結束，而且英國表示不會延長。由於貿易協議尚須交由雙方批准，現在已沒多少時間再耽擱。

拉布在另外一場訪問告訴泰晤士電台（Times Radio）：「一般情況下的底線是，我們必須在接下來這一週，或者可能再過個幾天內敲定協議。」

拉布稍早暗示雙方在「公平競爭環境」的規定上有若干進展，並表示，漁權依然是最難解決的問題。

儘管漁業只占英國經濟0.1%，漁權已成為雙方一項癥結點。英國至今拒絕歐盟提案，堅持英國作為獨立國家，必須完全掌控自己的海域。

拉布告訴泰晤士電台：「歐盟必須體認到這裡的原則。」

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