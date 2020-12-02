名導性侵／張作驥硬上女編劇判3年10月定讞　鈕承澤判更重原因曝

▲國際名導張作驥。（圖／資料照／記者張一中攝）

記者吳銘峯／台北報導

導演鈕承澤涉嫌性侵劇組女員工，高等法院二審仍將他判刑4年。演藝圈不只鈕承澤曾犯性侵案，國際知名導演張作驥，7年前也在酒醉後性侵女編劇，最後遭判刑3年10月定讞，入監服刑，已於2017年8月間獲得假釋。張作驥東山再起，去年又拍出電影《那個我最親愛的陌生人》，再獲得多項金馬獎提名。

張作驥所犯案件，乃因張作驥的朋友因電影殺青，一夥人到張作驥在台北市文山區的工作室飲酒聊天。林姓女編劇因不勝酒力而醉倒，但張作驥趁著眾人離去後，對林女動手，先強脫林女衣物、咬破嘴唇和胸部，還把逼迫林女口交，林女激烈掙扎才得以逃離魔爪，第二天就對張作驥提告。

張作驥遭檢警拘提，他辯稱「不記得」、「背有傷不能做」否認犯案，但後來因林女的陰道內及內褲上均驗出精液殘留，確認有張作驥的DNA反應，張才改口辯稱是合意性交。檢方不採信，提起公訴，歷審法官均不採信張作驥供詞，一二審均判刑3年10月，第三審最高法院2015年3月11日駁回上訴定讞。張作驥4月10日入監服刑，2017年8月17日假釋出獄，共服刑2年4個月7天。此外，張作驥民事部分也判賠200萬確定。

此外藝人犯下性侵案部分，目前除了張作驥已經服刑完畢外，男團Under Lover成員胡睿兒2018年在夜店犯性侵案，也遭判刑2年定讞，今年7月間已經發監。藝人秦偉也因性侵女編劇、女粉絲等人，遭判刑6年定讞，已經發監執行，另外他還犯下性侵女造型師部分，更一審判刑4年，目前上訴最高法院審理中。

反觀鈕承澤案，一樣都是導演，一樣都是性侵女工作人員，而鈕承澤還先賠償200萬元，張作驥則是判刑後才另外被判賠200萬，反倒鈕承澤的刑度4年，還重於張作驥的3年10月。追究其原因，就是高院在判決鈕承澤的理由中指出「所辯二人存有男女感情，並利用其導演身分，向媒體發表言論，形塑其與被害人間存有男女情愫，而被告雖與被害人成立和解弭補被害人損害，卻引用和解書之記載，以被害人於過程中未傳達拒絕之意，暗指被害人主動獻身等，可見被告欠缺性別平權意識，亦無悔悟之心。」