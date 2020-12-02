因細故起紛爭拉扯　媳婦出手害婆婆「額頭縫5針」挨告

▲桃園市謝姓女子去年9月間在桃園區住家與婆婆生爭執，雙方相互拉扯，婆婆指控媳婦毆打頭部等處受傷，怒告惡媳婦傷害。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓女子與婆婆感情不睦，去年9月間2人因細故發生爭吵進而相互拉扯，謝女竟對婆婆施以重手，徒手攻擊其臉部，婆婆不甘遭惡媳婦攻擊，到醫院驗傷，結果包括左眼、鼻子與嘴唇等處撕裂傷，額頭處還縫了5針，事後報警提告；檢方根據婆婆提供住家監視器畫面佐證，雙方雖互有拉扯，但謝女確實對婆婆動手毆打，2日偵結依家暴傷害罪嫌將謝女提起公訴。

檢警調查，36歲的謝姓女子被婆婆指控，去年9月20日晚間7時許，2人在桃園區住家因細故起爭執，謝女不滿婆婆指責，竟出手毆打婆婆，年長的婆婆不敵年輕的媳婦導致臉部多處掛彩，憤而至醫院驗傷，其中額頭處還縫了5針，憤而報警提告。

婆婆向警方報案，提供住家監視畫面，醫院診斷證明也包括左眼周區、鼻子與下唇挫瘀傷並左眉撕裂傷等傷害，婆婆還向桃園家防中心通報曾遭受媳婦家暴傷害，婆婆隔月也向桃園地院聲請保護令；謝女在偵訊時坦承有發生拉扯之事實，桃檢2日偵結依家暴傷害罪嫌將謝女提起公訴。

►生火了！連我媽都用到發光

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

【更多新聞】

►影／轎車過彎失控撞上來...2機車瞬間變火球！駕駛跳車逃命

►桃園少輔院管理員遭打頭！ 2生不服管教移送少年法庭

►中悅環球總部21樓拍賣搶爆！ 國庫入賬近9千餘萬元