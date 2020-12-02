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孝女護理師重創昏迷！同事淚摺千隻紙鶴集氣...社會局代收捐款

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▲台南市立安南醫院護理部護理人員，自動發起「摺千鶴集氣」活動，希望利用勤餘摺出1千隻鶴集氣祈福，祈求鐘護理師度過難關早日康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院護理部護理人員，自動發起「摺千鶴集氣」活動，希望利用勤餘摺出1千隻鶴集氣祈福，祈求鐘護理師度過難關早日康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院21歲鐘姓護理師，12月1日凌晨下班騎機車返家途中，遭溫姓無照酒駕男子撞飛，頭部重創在安南醫院加護病房觀察治療中，醫院護理部全體護理人員同感憂心，護理人員自動發起「摺千鶴集氣」活動，希望利用勤餘摺出1千隻鶴集氣祈福，祈求鐘護理師度過難關早日康復。

▲台南市立安南醫院護理部護理人員，自動發起「摺千鶴集氣」活動，希望利用勤餘摺出1千隻鶴集氣祈福，祈求鐘護理師度過難關早日康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據安南醫院護理部主任張嘉蘋指出，鐘護理師右側身體受嚴重傷害，尤其是頭部重創，經神經外科醫師緊急手術，目前人在加護病房觀察治療中，昏迷指數3，該院為保護患者腦部，採用低溫療法，這是自費療法，由鐘護理師家境並不寬裕，後續治療及醫藥費問題，院方會全力協助處理，讓患者能早日康復，讓家屬不用擔心。

▲台南市立安南醫院護理部護理人員，自動發起「摺千鶴集氣」活動，希望利用勤餘摺出1千隻鶴集氣祈福，祈求鐘護理師度過難關早日康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市立安南醫院護理部護理人員，自動發起「摺千鶴集氣」活動，希望利用勤餘摺出1千隻鶴集氣祈福，祈求鐘護理師度過難關早日康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市立安南醫院護理部護理人員，自動發起「摺千鶴集氣」活動，希望利用勤餘摺出1千隻鶴集氣祈福，祈求鐘護理師度過難關早日康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市立安南醫院護理部護理人員，自動發起「摺千鶴集氣」活動，希望利用勤餘摺出1千隻鶴集氣祈福，祈求鐘護理師度過難關早日康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鐘護理師意外重傷，安南醫院護理部全體護理人員十分不捨，自動設立「集氣區」讓護理人員寫祈福卡祝福集氣外，護理人員也發起「摺千鶴祈福」活動，全體護理人員，人人利用勤餘動手摺紙鶴，也有同事邊摺邊眼眶泛淚。預計2日就能趕製出1千隻紙鶴，祈求鐘護理師早日度過難關，康復出院。

▲台南市立安南醫院護理部護理人員，自動發起「摺千鶴集氣」活動，希望利用勤餘摺出1千隻鶴集氣祈福，祈求鐘護理師度過難關早日康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南醫院院方指出，鐘護理師家境不佳，家屬擔心後績醫藥費問題，醫院已請家屬安心，院方會全力協助處理醫藥費相關問題，也會提供最佳的醫療服務，去治療鍾護理師，請大家寬心。如有關心民眾欲捐款給家屬，院方也會轉介社會局所開立專戶，希望能幫助家屬度困境

據了解，社會局已開立專戶， 銀行名稱是「台灣銀行台南分行」、帳號「009045094215」、戶名「台南市政府社會局代收款專戶」，匯款時務請註明：指定「1201鐘姓特境家戶案」、「匯款人姓名」、「電話號碼」，代收日期2020年12月2日至2021年2月2日止。


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