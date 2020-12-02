帶領黨團展現優異監督戰鬥力　最年輕議員李中岑任台南議會國民黨團書記長

▲台南市議會國民黨團在王家貞書記長帶領下，走過2020年的艱辛，在2日交棒給黨團最年輕的議員李中岑（左），代表薪火相傳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市議會國民黨團在王家貞書記長帶領下，走過2020年的艱辛，在2日交棒給黨團最年輕的議員李中岑，代表薪火相傳，李中岑感謝黨團議員支持，會努力承擔大任，帶領15位黨團成員全力監督市政、推動公共議題。

議會國民黨團書記長任期1年，王家貞說，國民黨團雖然人少，但卻是一個非常有戰鬥力的團隊，由衷感謝每位願意承擔黨團職位的同事，越是人少越要有戰力、更要團結一心，在此國民黨最艱困期，交給新生代最年輕的李中岑，相信她會更有承擔、更有視野、更是一位有凝聚力的領袖，能讓16位議員一條心，讓民眾看到國民黨團成員，為民服務的優秀表現。

李中岑一馬當先自願承擔書記長重任，她說雖然她是黨團最年輕的議員，但她努力學習，感謝黨團各位議員支持，讓她有機會擔任書記長一職，未來會用學習心態跟黨團議員共同努力推動公共議題，監督市府預算，傾聽民眾心聲，繼續全力以赴為大台南打拼，未來更會配合中央黨部反萊豬等重大政策，也請黨中央持續跟民意緊密相連，讓人民重拾對國民黨信心。李中岑接任書記長，特別邀請林美燕、蔡育輝、李鎮國擔任副書記長，王家貞、蔡淑惠則為發言人。

程序委員兩名，李中岑書記長為當然程序委員，蔡育輝則在7人激烈競爭下，幸運抽籤脫穎而出，蔡育輝強調，會持續以他的專業，為議會的程序正義而努力。



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