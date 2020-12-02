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高鐵台南站送溫情 助台南安平康復之家出遊圓夢

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▲高鐵台南站特別協助安平康復之家的住民們前往新竹一日遊，實現他們長久以來的夢想。（圖／記者林悅翻攝）

▲高鐵台南站特別協助安平康復之家的住民們前往新竹一日遊，實現他們長久以來的夢想。（圖／記者林悅翻攝）


記者林悅／台南報導

為提供精神障礙患者增廣見聞、體驗高鐵舒適便捷的機會，高鐵台南站特別協助安平康復之家的住民們前往新竹一日遊，實現他們長久以來的夢想。

為了感謝高鐵的愛心，住民們１日上午一早現身台南站，以精心製作的感謝狀及苦練多時的歌曲「朋友」，「最炫民族風」舞蹈來答謝高鐵公司。每一位表演者在過程中都十分投入且面帶微笑，彷彿將內心的真摯情意，透過舞蹈與歌聲分享給來往的旅客，也獲得旅客的鼓勵與讚美。

安平康復之家主任林品玉表示，康復之家為精障者回歸社區的過程中，提供一個暫時性、保護性、支持性的居住環境，在醫療專業人員的訓練與協助下，讓住民增進自我照顧功能、提升工作能力、促進與家人相處之能力，並為回歸社區適應社會生活做準備。協辦今日活動的全球關懷協會理事長黃明俊也表示，這次能搭乘高鐵出遊，又在高鐵車站大廳快閃表演，相信這會是他們一輩子難忘的美好回憶。住民阿明忍不住大聲說：「我愛高鐵！」表達第一次搭高鐵的愉快心情。

號召救國團安平及永康團委會參與志工服務的前會長曾永心表示，藉由這次的高鐵一日遊活動，讓這群夥伴們看看外面的世界，了解社交禮儀與社交安全，認識高鐵的便利與優質的服務。住民們都是第一次搭高鐵，希望為他們造就不同的人生體驗。

高鐵台南站站長顏宏穎表示，期待這群住民們透過高鐵之旅，留下難忘的回憶，同時能夠有機會促使他們回歸社區、過正常生活，進而貢獻社會。高鐵公司積極實踐成為「引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景，持續參與社會公益活動，希望透過這次圓夢之旅，讓弱勢族群感受社會溫暖，更期盼一輛輛奔馳在台灣西部走廊的高鐵列車，不僅是載客的運具，更是不斷傳遞愛與幸福的列車。


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