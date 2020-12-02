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Lalamove進軍台中「專件最低75元起」　明年至少再開拓3縣市

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▲▼物流媒合平台Lalamove啦啦快送在12月1日起正式進軍大台中地區。（圖／Lalamove提供）

▲物流媒合平台Lalamove啦啦快送，12月起正式進軍大台中地區。（圖／Lalamove提供）

記者賴文萱／台北報導

物流媒合平台Lalamove啦啦快送來台正式滿5周年，自12月起正式進軍大台中，專件包車75元起，本月也特別舉辦抽獎好康優惠。Lalamove承諾2021年將會繼續擴大服務範圍，明年度至少開拓3個新城市據點，希望未來能將全台縣市都囊括在內。

看好台中商機潛力，Lalamove在12月起進軍台中，不只提供快遞配送服務，更鎖定食品製造業、實體零售業、製造業等多方產業，延伸服務觸角，中小企業快遞物流業務的成長也是未來的一大重點。

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▲▼物流媒合平台Lalamove啦啦快送在12月1日起正式進軍大台中地區。（圖／Lalamove提供）

▲Lalamove專件包車75元起，滿足中小企業年終旺季的物流需求。（圖／Lalamove提供）

隨著Lalamove拓點到台中，台北原有的配合店家如：21世紀風味館、拿坡里披薩、哈根達斯、吳寶春以及棉花田生機園地等，現在台中分店也可以使用Lalamove的快遞服務。

Lalamove表示，未來將積極與台中在地店家合作，預計三個月內招募2000位司機夥伴加入，看好台中未來發展，希望刺激消費以達到用戶數每季成長100%。

▲▼物流媒合平台Lalamove啦啦快送在12月1日起正式進軍大台中地區。（圖／Lalamove提供）

▲台中新用戶12/1-12/31成功完成4張訂單（含）以上，就能抽iPhone 12。（圖／Lalamove提供）

為了慶祝進軍台中，Lalamove推出好康優惠，只要台中新用戶在12/1起至12/31成功完成4張訂單（含）以上，無須另外報名，就能參加抽獎，有機會無預警抽到iPhone 12。活動將在2021年1月的第一周進行抽獎，並透過email通知中獎者。

搶攻年終旺季，Lalamove專件包車75元起，因應中小企業的物流需求，提供快速且客製化的快遞服務。Lalamove也承諾2021年將會繼續擴大服務範圍，明年度至少開拓三個新城市據點，希望未來能將全台縣市都囊括在內，讓更多用戶能享受到便利、快速的物流服務。

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