Lalamove外送員撞死醫院老志工　工作紀錄：已送完餐點1個鐘頭

▲Lalamove周姓外送員不慎撞死違規穿越馬路的醫院老志工。（圖為資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市10月間陸續發生多起外送員車禍案件，引起民眾和政府高度關注外送安全問題，檢警調查其中1起Lalamove外送員在馬偕醫院附近撞死醫院老志工的意外，特地調取周姓外送員的工作紀錄，確認他當時只是騎著工作用的車子，要去母親的店裡幫忙，車禍與外送業務無關，台北地檢署依過失致死罪起訴周男。

10月14日晚上9點多，馬偕醫院附近民生西路的巷口，發生74歲已退休的羅姓男子，剛結束在醫院的志工服務，卻違規穿越馬路，遭周男騎車撞上，羅男急救不治，而周男車上有Lalamaove的外送標誌，一時間讓外界以為，又是外送員趕時間釀禍。

但是檢警調閱周男的工作紀錄顯示，周男的上筆外送早在晚上8點多就已經結束，周男坦承當時只是想去母親經營的魷魚羹店幫忙，沒想到遇上車禍，檢察官調查後認為，雖然死者羅男違規闖越馬路在先，但監視畫面明顯可看出，其他機車經過時都有繞開閃避，周男卻沒有注意車前狀況直接撞上，因此依過失致死罪起訴周男。

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