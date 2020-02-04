醫院老志工夜間緩步穿馬路被撞死！外送員低頭懊悔…判決出爐

記者孫于珊／台北報導

一名30歲的Lalamove外送員周男，晚間行經台北市民生西路時，在馬偕醫院附近發生死亡車禍，不慎撞死一名沒有走斑馬線的74歲醫院老志工羅男。台北地院審結，依過失致死罪判周男有期徒刑7月，可上訴。

▲老翁（紅圈）違規穿越馬路，遭Lalamove外送員周男撞上身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

事發於2019年10月14日晚間9時許，監視器畫面顯示，剛結束在醫院志工服務的老翁，準備搭乘公車返家，但穿越路口時卻沒有走在斑馬線上，直接違規橫越民生西路，來往車潮看到老翁緩步行走在馬路中間，紛紛減速、閃避，唯有周男沒注意到，撞上老翁。

被機車撞倒在地的老翁，受有腦出血、顱骨、左側鎖骨、肋骨、骨盆、右小腿等多處骨折，經緊急送醫急救後，仍因神經性休克而不幸死亡。

而當時周男並沒有酒駕，工作紀錄指出，案發前晚間8時33分許，他已完成新北市三重區義北路的配送，顯示車禍與外送業務無關，非外送員趕時間釀禍。周男也表示，他只是騎著工作用的機車，要去母親的魷魚羹店幫忙，沒想到發生車禍。

法官審酌周男坦承犯行，但疏於注意造成一條寶貴生命逝去，對受害家屬造成難以彌補的創傷，且迄今未能與受害家屬達成和解，也未獲諒解，考量一切情狀後，量處7月徒刑。

▼撞死違規老翁後，雙手遭上銬的周男走出警局時，低頭懊悔不發一語。（圖／東森新聞）

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