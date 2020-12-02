信功憂聲譽受損　林奕華：蘇貞昌散佈假訊息就像「丁怡銘2.0」

▲國民黨團召開「憤怒！蘇內閣撒謊成性 離譜至極 蔡總統包庇 民進黨團縱容」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌1日在立法院接受國民黨立委蔣萬安質詢時，搬出具國民黨中常委身份的「信功肉品」也支持政府萊豬政策，遭業者發聲明打臉。國民黨團2日召開記者會，痛批蘇貞昌把牛豬產業鏈的廠商都抓來背書萊豬政策，嚴重影響商家聲譽，非常不道德，書記長林奕華更直呼此事形同「丁怡銘事件2.0」，國民黨將告發蘇貞昌散布假訊息。

蘇貞昌昨在立法院答覆進口萊豬議題表示，「上週到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委，他很支持欸」，遭信功實業公司董事長楊博仁打臉。國民黨團總召林為洲2日批評，「信功肉品」在業界聲譽卓著，以台灣豬製成加工品外銷東南亞，如今蘇貞昌竟要把所有牛、豬產業鏈的廠商通通抓來背書支持萊豬進口政策，嚴重影響商家聲譽，非常不道德，「蘇貞昌院長你還做得下去嗎？」

黨團書記長林奕華更形容此事件形同「丁怡銘事件2.0」，她表示，信功肉品昨天馬上澄清不支持萊豬政策，就是擔憂跟牛肉麵店一樣聲譽受損，「丁怡銘原來只是墊背，他當初說牛肉麵店使用萊牛，這絕對是行政院整體的看法。」

林奕華表示，當時冠軍牛肉麵店的下場就是被檢舉、查水表，她擔憂「信功肉品」也被找麻煩、被用放大鏡挑毛病，呼籲政府不要拿公權力欺負老百姓。

林為洲砲轟，蘇貞昌散布假訊息說人家支持萊豬，「這跟丁怡銘有什麼不一樣？」他要求，不只要蘇貞昌道歉，國民黨將提出告發，且丁怡銘要被查辦，蘇貞昌發布假訊息應該也要被查辦。

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