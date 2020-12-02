藍委爆：民進黨「黑韓產業鏈」已全面改組成「黑蔣國家隊」

▲國民黨立委蔣萬安1日質詢行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委蔣萬安1日質詢行政院長蘇貞昌，雙方在勞工、萊豬議題激烈交鋒，遭民進黨立委趙天麟譏「金童不堪一擊」，國民黨立委李德維表示，只要看完完整質詢，應都會高度讚許蔣萬安的表現，但特定媒體報導成「被問倒了」，側翼粉專瘋狂轉貼各種嘲諷圖文，他認為，當年用來打擊韓國瑜的「黑韓產業鏈」，如今已全面改組成「黑蔣國家隊」。

李德維指出，昨天蔣萬安30分鐘的質詢中，前10分鐘先談了也不能被偏廢的勞工議題，包括最低工資法、職災保險，與勞保年改，接著20分鐘主攻萊豬，並緊扣三個主要訴求，一是「到底要不要標示萊劑」，二是「豬肉產業衝擊影響評估闕如」，以及「到底要不要落實查廠之後才進口」，邏輯清晰，條理分明。

李德維表示，任何願意花點時間看完完整質詢的人，他確信都會高度讚許蔣萬安的事前準備與臨場表現，但是很遺憾地，如果只看新聞，尤其是特定媒體的報導，會以為蔣萬安「被問倒了」、「猶豫了10秒」、「結巴了」，「金童不堪一擊」。

▲李德維認為，當年用來打擊韓國瑜的「黑韓產業鏈」，如今已經全面改組成了「黑蔣國家隊」 。（資料照／記者屠惠剛攝）

李德維表示，當時在議場內的民進黨立委趙天麟，在1日上午約莫11點發了一篇臉書，說蔣萬安「不堪一擊」，並被媒體寫成新聞，而距離蔣萬安質詢結束才45分鐘，網路上已經開始「洗版」該篇新聞，側翼粉專各種嘲諷圖文瘋狂轉貼。

李德維說，當年用來打擊韓國瑜的「黑韓產業鏈」，如今已經全面改組成了「黑蔣國家隊」。

李德維認為，這當然是危機，也是肯定，顯示民進黨真的很忌憚蔣萬安，忌憚他關注勞工議題、食安議題、民生議題，相對淡化意識形態的路線，能夠形成民意的最大公約數，最終會讓民進黨在2022年重演2018年的慘敗，「於是你就了解，為什麼蘇貞昌每次遇到蔣萬安就特別倨傲，為什麼民進黨非要黑蔣，還要往死裡黑了！」

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