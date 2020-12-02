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趙天麟譏「金童不堪一擊」　蔣萬安：我做足功課但蘇貞昌沒有準備

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記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委蔣萬安1日針對萊豬議題質詢行政院長蘇貞昌時，提到自己曾赴屏東關心豬農，對方反問「哪一家？」他則以保護豬農為由表示不能說，但這答案卻讓現場民進黨立委拍手大笑，趙天麟隨後還在臉書發文酸「金童再次不堪一擊」。對此，蔣萬安2日回應，「我每次質詢都做足功課」，反而蘇貞昌在萊豬議題上沒有準備就來備詢。

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

針對美豬議題，蔣萬安9月18日曾質詢蘇貞昌時，批評民進黨雙重標準，但蘇則反問，「你在美國吃美國牛肉嗎？」蔣回應並不會每天吃，蘇再問「那你吃美國豬嗎？」蔣則不悅地說，「現在是我在質詢你！」

沒想到，蔣萬安12月1日同樣就美豬議題質詢蘇貞昌，並提到有屏東豬農擔心開放美豬將衝擊國內豬農，蘇貞昌再次「反質詢」，問蔣萬安「你看哪一家？」台下綠委們哄堂大笑，蔣萬安則說，「他們叫我不能說，他們怕被查水表」，台下綠委笑得更大聲，甚鼓掌。事後，趙天麟透過臉書諷刺「難怪國民黨不敢站上質詢台、金童再次不堪一擊。

對此，蔣萬安表示，昨天如果完整看20分鐘質詢影片，就會發現整個行政團隊，特別是蘇貞昌面對國會質詢，展現出個人傲慢、囂張跋扈，尤其不願正面回應國人關心的食安議題，標示萊劑他完全答不上來，依法查廠也公然說謊，也不願承諾源頭管理要訂定單獨貨號。人民要的是相關把關，但沒有一項政府願意承諾辦法接受

對於民進黨針對特定片段進行攻擊，蔣萬安指出，在昨天質詢過程中，一開始他就勞工關心基本工資法、勞保年金即將破產問題等質詢蘇貞昌，但對方都沒辦法回答，而且完全迴避，不願具體承諾。萊豬食安議題在立法院討論這麼久，蘇貞昌沒有準備就來備詢，展現傲慢、囂張跋扈，國人都看在眼裡，「我想大家也不意外」。

蔣萬安表示，「我每次質詢都做足功課」，所有民眾跟他反映的事情，他都在質詢表達出來。他認為，昨天質詢過程非常完整，他就勞工朋友關心的法案，包括勞保年改、萊豬從源頭管理到標示，是有層次的希望好好跟蘇貞昌討論，以及希望相關部會首長能具體承諾，但非常失望蘇貞昌突顯出傲慢態度，不願回答問題。

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