中華郵政燒5億設i郵箱「使用率僅3成」　明年拓點1.7億預算遭凍結

▲i郵箱使用率下滑剩3成，立委提案凍漲明年度預算。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政自105年7月起於全台建置「i郵箱」，迄今已突破2,000座，投入超過5億元，但雖然i郵箱數量持續增加、也更普及，但使用率卻反而下滑至31.94%。中華郵政預計明年編列1.7億元再布建600座i郵箱，遭到立法院交通委員會立委們提案凍漲，提專案報告後才始得動支。

立法院交委會今審查中華郵政明年度預算，根據中華郵政統計，107年度i郵箱數量全台約400座，使用率為51.84%，108年度增加至1530座，使用率為51.58%，今年度截至7月底，數量增加到破2000座，但使用率卻下滑剩下31.94%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華郵政預計明年再編列1.7億元布建600座i郵箱，遭到立委趙正宇、林俊憲、陳歐珀、魯明哲、許智傑、許淑華、何欣純等人提案要求預算刪除或凍結。

▲中華郵政i郵箱破2000座，但使用率下滑剩3成。（圖／中華郵政提供）

立委林俊憲就批評，i郵箱使用率低，最大競爭對手就是超商，要思考怎樣去競爭，不然只會變成爛尾樓；立委何欣純則表示，超商都有24小時取貨服務，中華郵政要檢討i郵箱的差異性跟立基點，真的要好好思考評估，否則只是一直在燒錢。

中華郵政回應，今年截至10月底止，i郵箱的使用率已達42％，預計明年擴點後，營業額會成長至1.2億元。中華郵政董事長吳宏謀也說，i郵箱的數量及布建必須達到一定規模，才會有競爭力。

中華郵政也自12月1日起推出國內包裹及快捷郵件自郵局窗口寄至i郵箱郵資降價優惠，每件依宅配資費再折抵22元；國內包裹每件最低只要48元、國內快捷每件最低58元。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來