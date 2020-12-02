　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華郵政燒5億設i郵箱「使用率僅3成」　明年拓點1.7億預算遭凍結

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼中華郵政在金融博覽會設展。（圖／中華郵政提供）

▲i郵箱使用率下滑剩3成，立委提案凍漲明年度預算。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政自105年7月起於全台建置「i郵箱」，迄今已突破2,000座，投入超過5億元，但雖然i郵箱數量持續增加、也更普及，但使用率卻反而下滑至31.94%。中華郵政預計明年編列1.7億元再布建600座i郵箱，遭到立法院交通委員會立委們提案凍漲，提專案報告後才始得動支。

立法院交委會今審查中華郵政明年度預算，根據中華郵政統計，107年度i郵箱數量全台約400座，使用率為51.84%，108年度增加至1530座，使用率為51.58%，今年度截至7月底，數量增加到破2000座，但使用率卻下滑剩下31.94%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華郵政預計明年再編列1.7億元布建600座i郵箱，遭到立委趙正宇、林俊憲、陳歐珀、魯明哲、許智傑、許淑華、何欣純等人提案要求預算刪除或凍結。

▲▼中華郵政i郵箱。（圖／中華郵政提供）

▲中華郵政i郵箱破2000座，但使用率下滑剩3成。（圖／中華郵政提供）

立委林俊憲就批評，i郵箱使用率低，最大競爭對手就是超商，要思考怎樣去競爭，不然只會變成爛尾樓；立委何欣純則表示，超商都有24小時取貨服務，中華郵政要檢討i郵箱的差異性跟立基點，真的要好好思考評估，否則只是一直在燒錢。

中華郵政回應，今年截至10月底止，i郵箱的使用率已達42％，預計明年擴點後，營業額會成長至1.2億元。中華郵政董事長吳宏謀也說，i郵箱的數量及布建必須達到一定規模，才會有競爭力。

中華郵政也自12月1日起推出國內包裹及快捷郵件自郵局窗口寄至i郵箱郵資降價優惠，每件依宅配資費再折抵22元；國內包裹每件最低只要48元、國內快捷每件最低58元。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
加藤鷹金手指整根黑掉！　1年後近況曝光「萎縮了…」
調查官不會用電腦請假　旅遊爽玩回來遭移送
男女公廁內四腳獸　警破門驚見角落還有另一對交疊
快訊／歐陽靖認了婚變：我們已經很久沒聯絡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵比照機場設VIP室！花蓮站12/30啟用　「搭觀光列車」免費進入

攜手團膳業者拒絕往「萊」　盧秀燕：訂全國最嚴契約保障食安

LIVE／台確診單日+6！輝瑞新冠疫苗估15日起配送　陳時中14時說明

劉墉自曝穿名牌球鞋「差點死掉」！過馬路「就像溜冰」險摔被撞

宜蘭蘇花武塔段冒「天坑」直下太平洋...封路「補洞」單線通車

中華郵政燒5億設i郵箱「使用率僅3成」　明年拓點1.7億預算遭凍結

3萬薪水全上繳！妻預告「月拿1萬5」給老弟繳車貸：一家人別計較

玩東北角大啖貢寮鮑滋養風味餐　12/19澳底漁港開宴來搶「鱻」

國小課照涵蓋率不足！北市22.4%最高、南市10％墊底　托育盟要求達30％

中文艱澀到外國人都怕！網曝「超狂優勢」流傳千年：比英文快很多

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

通緝犯臨檢拒捕「對警丟三角錐」　被壓制在地！下秒竟喊：救郎喔～

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

酒測值0.31！台南男無照又酒駕　21歲護理師騎車被撞飛...重創命危

北市明倫社會住宅「3房租金4萬」　8坪陽台掀熱議！民眾：浪費空間

星卉現身澄清「沒有息影」　戒安眠藥暴肥8kg...找回30年前初戀情人

台鐵比照機場設VIP室！花蓮站12/30啟用　「搭觀光列車」免費進入

攜手團膳業者拒絕往「萊」　盧秀燕：訂全國最嚴契約保障食安

LIVE／台確診單日+6！輝瑞新冠疫苗估15日起配送　陳時中14時說明

劉墉自曝穿名牌球鞋「差點死掉」！過馬路「就像溜冰」險摔被撞

宜蘭蘇花武塔段冒「天坑」直下太平洋...封路「補洞」單線通車

中華郵政燒5億設i郵箱「使用率僅3成」　明年拓點1.7億預算遭凍結

3萬薪水全上繳！妻預告「月拿1萬5」給老弟繳車貸：一家人別計較

玩東北角大啖貢寮鮑滋養風味餐　12/19澳底漁港開宴來搶「鱻」

國小課照涵蓋率不足！北市22.4%最高、南市10％墊底　托育盟要求達30％

中文艱澀到外國人都怕！網曝「超狂優勢」流傳千年：比英文快很多

黃瑄9個月沒見新加坡尪：東西都被丟掉！自爆結婚5年還單身

月亮杯、棉條用錯恐引「中毒休克致死」　專家警告使用時間！

台股再創收盤新高！台積電、聯發科強勢領漲　指數漲103點收13989點

勞金局涉貪官員4年前列入高風險名單　勞長許銘春證實

跑趴季／交換禮物17款「絕對不雷」推薦　199元也能讓收到的人超開心

首批120輛完售！BMW新4系列Coupe 236萬起上市、女神許瑋甯代言

台鐵比照機場設VIP室！花蓮站12/30啟用　「搭觀光列車」免費進入

攜手團膳業者拒絕往「萊」　盧秀燕：訂全國最嚴契約保障食安

UA發表柯瑞個人品牌「CURRY BRAND」　徹底改變世界規則

女留學生蒐集香菸搞創作　休學後海運6.7條回台下場出爐

生活熱門新聞

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

讚嘆搭「捷運橘線」都是正妹！他曝1關鍵

SWAG徵選男優　老司機笑了：敢衝嗎？

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

龍蝦吃到飽端出「海戰車」！同業曝光價差

埔里12年一次建醮吃素7天　連鎖鍋貼店賣葷食竟被公審

黑五後「好市多萬用乳下殺」　他秒扛1箱！

屏東喝喜酒！隔壁桌「全是超大咖」

「入冬最強冷空氣」周四到探13度　北北基5縣市豪大雨

600負評消失！嗆熊貓炸雞店升4星

雨灌不停！北北基宜再發豪、大雨特報

張國榮和梁朝偉曾經「有可能」

更強冷空氣　一張圖看豪大雨濕冷5天

更多熱門

相關新聞

中華郵政年度筆記本12/3開賣

中華郵政年度筆記本12/3開賣

為推廣集郵文化，並展現台灣多元的景觀風貌及人文風情，中華郵政續以民國110年度月曆「台灣之美 意郵未盡」為主軸，訂於3日推出「中華郵政民國110年度筆記本」集郵商品，每份售價新台幣50元。

12/1起國內包裹　寄i郵箱48元起

12/1起國內包裹　寄i郵箱48元起

牛年生肖郵票款式出爐！12/1開搶

牛年生肖郵票款式出爐！12/1開搶

轉帳轉錯259元！　高雄男一聽客服回應氣炸

轉帳轉錯259元！　高雄男一聽客服回應氣炸

悠遊卡與郵局合作　加值送回饋金

悠遊卡與郵局合作　加值送回饋金

關鍵字：

中華郵政i郵箱

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／高雄下水道2死　工人全身淤泥無法插管

天象不妙！印神童預言：疫苗可能出包

羅志祥「空中泳池實體照曝光」！網一看狂罵

羅志祥被挖「還在頂樓養過200斤豬」！

羅志祥停工7個月少賺6億！

正妹開來洗車！老闆嚇傻...爆噁畫面曝光

黑人私開LINE群傳謎片！驚見名單「成員全是大咖天王」

羅志祥鬆口「20大胸妹泳池多人運動」真相！

阮經天同框小12歲親弟　網：還以為雙胞胎

發票號碼全包淨賺4484萬元　比最低時薪高

丁小芹進看守所「脫光」受檢　看著豐盛午餐一口都沒吃

口罩男「原價讓出」蔡依林門票　2女進場悲劇了

法鬥戰眼鏡蛇「死不瞑目」　飼主妻心痛幫闔眼

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

更多

最夯影音

更多
曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚
孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面