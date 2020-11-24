轉帳轉錯259元！高雄男一聽客服回應氣炸　郵局：他狀況非常罕見

▲黃先生出面控訴。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名黃先生從中華郵政的APP繳259元的信用卡費，事後才發現填錯帳號，他趕緊聯絡郵局還有匯款銀行，但銀行端說必須要有「銷帳編號」才有辦法查；他請郵局給當時填的銷帳編號，但客服竟回查不到，讓他火冒三丈。對此，郵局回應，應該是客服溝通有誤解，且該客戶的狀況十分罕見，但會想辦法協助退款。

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黃先生向《東森新聞》投訴，每個月都要繳的信用卡費，用郵局網路銀行匯款，一個不小心匯錯銀行，連帳號都填錯；等到一個月後，發現銀行根本沒收到信用卡款，想追回匯款的錢卻相當困難，「目前兩邊是沒有辦法，幫我確認這一筆帳款是到哪個地方。」

▼明細上頭有提款金額，但備註欄代號只顯示匯款至哪家銀行，沒有匯款帳號，銀行無法查金流。（圖／東森新聞）

黃先生拿出當時的明細，上頭有提款金額，但備註欄代號只顯示匯款至哪家銀行，沒有匯款帳號，銀行無法查金流。他認為，既然是從郵局匯出，郵局應該有資料，沒想到連打兩次客服都得到一樣回應。根據錄音檔，他表示，銀行是說當天交易量滿大的，要他跟郵局再確認銷帳編號；郵局客服則回，客服中心系統查不到該資訊，會成立一個工作單和主管單位反映。

黃先生必須要先找到「銷帳編號」，但郵局跟他之間溝通卻是一波三折。不過，郵局說，他的狀況非常罕見，因他匯到的帳戶是別的銀行在郵局登記的帳戶，不像個人帳戶對個人帳戶，郵局人員得先知道匯款日期、金額，大海撈針，把相同金額的每一筆都拉出來看匯款人，確認後還要通知對方銀行，對方銀行才能協助退款。對此，中華郵政股長鐘潤弦說，客服聯繫中有誤解。郵局也說，會想辦法協助退款。