寄件用「i郵箱」更便宜！12/1起寄國內包裹48元起　取件不到30秒

▲寄件用i郵箱更便宜了。（圖／中華郵政提供）

記者李宜秦／台北報導

寄件用i郵箱更便宜！中華郵政將自12月1日起推出國內包裹及快捷郵件自郵局窗口寄至i郵箱郵資降價優惠，每件依宅配資費再折抵22元；國內包裹每件最低只要48元、國內快捷每件最低58元。另外，中華郵政於本周末在台北金融博覽會設置三大展區，首部「行動ｉ郵車」將在場上亮相。

中華郵政表示，民眾交寄國內包裹、快捷郵件及3號便利包時，可改採i郵箱取件方式，以「i郵箱名稱」為收件地址，另加填收件人「手機號碼」，便於接收取件簡訊，讓寄件更經濟實惠，也滿足多元便利的取件選擇。

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▲▼中華郵政於11月24日推出首張具悠遊卡票證功能的VISA金融卡。（圖／中華郵政提供）

郵件送抵i郵箱時，收件人會收到內含郵件號碼及一組6位數專屬取件碼的通知簡訊，可於3天內至指定i郵箱，在螢幕上輸入手機末3碼及6位取件碼，免排隊等待，亦免持身分證明文件或印章，取件不用30秒。

中華郵政公司提醒，郵件在i郵箱有3天存放時間，投入後如滿2天未領取，會再收到「催領簡訊」，滿3天未領取，郵件即被送往指定的郵件招領局，招領期間內，民眾亦可在郵局營業時間，持證件前往領取郵件。預計今年底全國i郵箱將達2400座，並24小時都可使用。

▲▼中華郵政在金融博覽會設展。（圖／中華郵政提供）

另外中華郵政將於今、明兩日在台北金融博覽會設置三大展區，亦設置「郵政O2O郵購站」，以新零售營運模式及店中店型態展現，結合實體商品展售、會員福利加碼及多元郵政物流服務，邀請民眾藉由郵政VISA金融卡的悠遊卡支付功能，體驗購物樂趣。

為讓民眾體驗「ｉ郵箱」取件的便捷，以鷗翼車搭載「i郵箱」的首部「行動ｉ郵車」亦將於會場展示，同時舉辦「開箱送好禮」活動，與民眾同樂。

中華郵政公司為提供有感金融服務，持續開發網路郵局、e動郵局及網路ATM等多元e化功能，賡續優化線上金融服務及友善操作介面，提供民眾更多元流暢的郵政數位服務。