中華郵政年度筆記本集結郵票、台灣風景　12/3開賣每本50元

▲中華郵政年度筆記本。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

為推廣集郵文化，並展現台灣多元的景觀風貌及人文風情，中華郵政續以民國110年度月曆「台灣之美 意郵未盡」為主軸，訂於3日推出「中華郵政民國110年度筆記本」集郵商品，每份售價新台幣50元。

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▲▼中華郵政年度筆記本內頁。（圖／中華郵政提供）

中華郵政表示，商品內含年度月曆、每月月曆及筆記頁，每月以方格、空白內頁型式，搭配豐富主題的郵票圖案，並結合台灣知名景點照片及精緻手繪插畫，商品數量有限，可至各地郵局、郵政博物館選購，或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。

▲中華郵政2021年度月曆內頁。（圖／中華郵政提供）

另外，中華郵政已在11月時推出以「台灣之美 意郵未盡」為主題的110年度月曆，收錄著名景點結合歷年發行郵票，每份售價新台幣30元。

中華郵政表示，郵票是國家的名片、文化的縮影，方寸之間蘊含人文歷史、風俗民情及社會脈動等多元面向，月曆選用台灣民間藝陣、台灣茶葉、香草植物、台北2016世界郵展、看見台灣、寶島風情、保育鳥類、台灣山岳、台灣鐵道橋梁及台灣高山湖泊等豐富主題之郵票圖案。

▼中華郵政2021年度月曆內頁。（圖／中華郵政提供）

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