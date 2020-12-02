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民進黨民調／國民黨「丟內臟」重傷　47.8%泛藍支持者不贊同

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▲行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨2日舉行中執會，會中公布在秋鬥遊行、國民黨「丟豬內臟」事件後的最新民調。根據民調結果，泛綠支持度46.3%、泛藍25.7%，差距約20％；在政黨支持度上，民進黨有32.1%、國民黨17.5%，差距約15％。黨政人士認為，丟內臟對藍營是重傷，短期操作不利於長期發展。

根據民進黨在會中公布的民調，針對「國民黨多次杯葛，不讓行政院長蘇貞昌上台」一事，僅有24.8%民眾贊同，有多達60.2%民眾不贊同。

另外，有關「國民黨阻擋蘇貞昌上台，丟豬內臟杯葛」一事，也只有18.2%贊同，有75.2%不贊同。有趣的是，在泛藍支持者中，贊同者雖然有47.9%，但不贊同者也有47.8%。

另外，在「台灣防疫表現」上，有86.9%民眾滿意，有10.9%民眾不滿意；另外，「台灣經濟表現」部分，有63.5%認為有比較好，僅25.2%認為比較差。

對此，綠營黨政人士表示，這份民調是在秋鬥遊行、國會杯葛議事、丟內臟事件之後進行的民調，泛藍、泛綠的支持度差距，仍落在15％至20％，有恢復到之前差距較大的時候，而政黨支持度差距也落在15%左右。

黨政人士表示，國民黨這一連串杯葛行動，其實只是凝聚藍營支持者的認同，並沒有辦法拉攏中間選民，而丟內臟反而重傷，在國民黨內部也有將近5成不認同。

黨政人士指出，國民黨這一波操作，其實並不利於長期發展，從國民黨青年團有意見、年輕世代有不同看法上，可以證明國民黨丟內臟對民調所造成的影響。

黨政人士轉述，黨主席蔡英文在會中提醒黨內，這份民調可以放心，但不可以鬆懈，後面還有很多議題要處理，民意不可以放鬆，必須謹慎以對。

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