小情侶嗨玩四腳獸！警破門...角落還有一對「忘情交疊」大玩2+2

▲巡邏員警在無障礙廁所內驚見2+2的八腳獸情景。（圖／推特@honkemarin）



記者王佩翊／編譯

許多公共廁所不時會出現慾火難耐的「四腳獸」行為，近日國外更有一名警察在查看長時間被鎖住的公廁時，目睹了極度荒唐的「2+2」八腳獸景象，而相關影片流出後，也瞬間引發網友熱議。不過最令人震驚的是，影片中的一名男子竟然還伸手要警察把門關上，似乎是要將「沒做完的事」做完。目前相關影片已經遭到刪除，不過影片中的行為早已遭到網友的猛烈撻伐。

根據韓媒Insight引述泰國媒體Teenee報導，國外有一名警察在巡邏時，發現一間公廁內的無障礙廁所門被鎖住許久，長時間顯示「使用中」，由於擔憂有人在裡頭昏倒，因此連忙將廁所門撬開。怎知當他撬開廁所門時，卻看到一對男女竟下半身裸露地「面對面」坐在馬桶上，衝擊場面當場嚇壞警察。

▲男子伸手示意警察關門。（圖／推特@honkemarin）



正當警察嚇得想要阻止這對男女時，赫然發現同間廁所內竟然還有另一對「上下交疊」的男女正忘我地進行身體接觸。而當事男子在荒唐行為被發現後，似乎也沒有要停止的意思，只見他急忙伸出手，似乎是在要求巡邏員警將廁所門重新關上，讓他們「好好解決剩下的事」，反而是坐在男方身上的女性嚇得用手遮住自己的臉。

該段影片流出後，瞬間引發網友撻伐，網友紛紛表示，「這麼窄的廁所裡竟然有4個人在做這種事，也太誇張了吧」、「目睹這一切的警察先生眼球被恐攻了」、「好骯髒的畫面」等。據悉，影片的原檔雖然已經遭到刪除，但網友早已備份相關檔案，並持續在網路上流傳。

한쪽은 벗고 하고... 한쪽은 입고 하고... 由 인사이트 發佈於 2020年11月29日 星期日

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