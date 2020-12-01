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再創新高！日本新冠肺炎單日增33死、北海道14死

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▲▼日本,新冠肺炎,大阪街頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本大阪街頭。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京1日綜合外電報導

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續升溫，今天全境新增33例死亡病例、北海道單日新增14例死亡病例，同創疫情爆發以來新高紀錄。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞、產經新聞、TBS 電視台報導，東京都今天新增372例確診病例，超過8月4日的309例，創疫情爆發以來的週二新高紀錄，至今累計病例數4萬1311例；重症患者數較昨天減少8人，總數62人。

北海道今天新增206例，其中141例集中在札幌市，北海道至今累計病例數已逾9000例；在死亡病例部分，今天新增14例，創單日紀錄。

面對北海道疫情擴大、病床吃緊，日本內閣官房長官加藤勝信說，在11月29日的時間點，北海道已有915人住院，使用約8成病床，面對醫療體系負擔愈來愈重，日本政府將抱持危機感，跟北海道政府合作因應。

大阪府今天新增318例確診病例，至今累計病例數2萬591例。

日本沖繩時報報導，沖繩縣今天新增27例確診病例，駐沖繩美軍無新增病例，但駐沖繩美軍相關人士昨天新增72例確診病例，創單日新高，也讓累計病例數增加到564例。

根據駐日美軍陸戰隊官方臉書資訊，這72例分別出現在漢森營的52例，及普天間機場的20例。沖繩縣政府表示，這72例全數是境外移入病例，在接受檢疫隔離期間確診。

日本首相菅義偉今天跟日本醫師會會長中川俊男會談，預料未來重症患者數將更為增加，彼此都認為應合作強化防疫對策。

兩人在首相官邸會談時間約一小時，且為防疫都戴上口罩。

中川說，隨著疫情擴大，持續壓迫醫療前線與醫療體系；談到政府力推的振興經濟方案Go To Campaign，他說，雖然這是非常重要的經濟對策，但做好徹底避免「三密」（密閉空間、人群密集及密切接觸）等防疫措施，抱持預防感染意識很重要。

菅義偉說，將全力以赴為重症患者增加做好準備。

面對日本境內重症患者數快速增加，厚生勞動大臣田村憲久今天談到醫療體系時表示，必須設想最壞的情況並做好準備。

日本境內一週來約新增1萬4000例確診病例，厚生勞動省統計，截至今天凌晨零時止，日本境內重症患者數增加到493人，較昨天增加21人，連續9天創新高。面對這種情況，田村說，將關注疫情在進入冬天後是否會增加。

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