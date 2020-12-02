舌戰蔣萬安萊豬議題　蘇貞昌脫口：信功很支持

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌1日在立法院備詢時舌戰立委蔣萬安進口萊豬議題，還舉肉品公司「信功」支持政府，反擊蔣稱有豬農反對卻不敢具名；沒想到，信功卻發聲明，表態「堅決不使用進口美國萊豬做為本公司的內外銷產品」。

回顧1日的質詢攻防，蔣萬安當時問道，進口含萊克多巴胺的美國豬肉，對於國內養豬產業有沒有衝擊？有沒有做過衝擊影響評估？並表示自己2週前到屏東去看豬農，「我實際去看，他們跟我反應，他們很擔心他們的養豬產業受到衝擊」。

但當蘇貞昌反問「你看哪一家？」，蔣萬安一度語塞，「他們叫我不能…，不能說」、「他們怕被查水表啊！影片我都有放在臉書上」，台下的民進黨立委隨即發出訕笑。

蘇貞昌回道，屏東豬農他非常熟，屏東豬農都支持我們，「上禮拜我到屏東的信功豬肉，出口豬肉道日本，他還是國民黨中常委，他很支持」、「他是貴黨的中常委（楊博仁）」、「我可以告訴你名字，信功，他很支持」。

但蘇貞昌沒料到的是，信功在1日晚間發表聲明駁斥，強調「堅決不使用進口美國萊豬做為公司的內外銷產品」外，董座楊博仁受訪時更打臉蘇貞昌，強調信功不支持且反對萊豬政策，「蘇揆的說法黑白講，我支持的是台灣豬肉外銷，蘇故意誤導，拖我下水，很不應該」。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，與蔣萬安舌戰萊豬議題。（圖／記者屠惠剛攝）