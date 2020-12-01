陪她到鹿港吃冰　摩鐵硬上完丟包！人夫賠錢和解獲緩刑

▲彰化人夫載高雄女到汽車旅館性侵還丟包走人。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者唐詠絮／彰化報導

1名與男友吵架的高雄女，在網路認識彰化人夫，不到1天便互加好友，2人出遊到鹿港吃冰、在汽車旅館唱歌吃東西，最後遭到人夫性侵還被丟包。彰化地方法院日前審結，認為人夫並非預謀犯案，而是一時未能控制行為，且雙方已達成和解，被依妨害性自主罪判刑2年，緩刑5年，緩刑期間需服勞役及接受法治教育。

依據判決書內容指出，事件發生在2019年5月17日，高雄女與彰化人夫在臉書認識加為好友，同日清晨5 時許，女方與男友吵架心情不好，人夫開車到高雄大魯閣草衙道載女子到鹿港吃冰散心、2人進入摩鐵後，人夫不顧女子反抗強行性交，完事後獨自穿上衣服，至停車場駕車離開汽車旅館，向櫃檯人員謊稱出去買東西吃還要回來等語，並迅速駕車離去，高雄女隨後自房間奔出，且表情慌張、哭泣請櫃檯人員報警處理。

法官審理時認為人夫在汽車旅館內不顧女子反抗，對女子為強制性交，應予以嚴懲，但斟酌被告與女子為當日認識，2人還相約出遊、散心，並非預謀犯案，而是一時未能控制其行為，尚非極其惡劣，且考量被告已與告訴人達成和解，而被告除已於調解庭時當庭給付高雄女5萬元外，並已於2019年11月22日給付2萬5千元給女方，高雄女當庭表示人夫履行完畢才願意原諒、給他一個機會。

最後該名人夫被依犯強制性交罪，判處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供240小時的義務勞務，及應依檢察官之指揮參加法治教育5場次。

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