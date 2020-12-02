死亡威脅灌爆！喬治亞州官員求川普「別再煽動」：一切都該結束了

記者張靖榕／綜合外電報導

距離新任總統就職日只剩下不到50日，川普陣營的大規模興訟仍在進行中。對此，喬治亞州投票系統經理「懇求」現任總統川普，請停止一再毫無根據地聲稱大選受到了非法操作，煽動人們做出可能釀成暴力的行為，否則最後一定會有人受傷。

路透社報導，「這一切已經太超過了，全部都是」，喬治亞州投票系統經理史特爾林（Gabriel Sterling）臉上怒意明顯，指出威脅訊息愈來愈多，「迪傑諾瓦（Joe DiGenova，川普律師）今天要求應該把克里斯（Christopher Krebs，美國前選務安全主任）─ 一個愛國者─ 槍斃。」

史特爾林說道，喬治亞郡級單位格溫內特（Gwinnett）超過20名技術人員，還收到套繩與威脅信件，要求克里斯應該被以叛國罪絞死，「一切都必須結束。」

▲史特爾林本人也收到死亡威脅。（圖／翻攝史特爾林臉書）

「總統先生，當這些言語出現時，你沒有出聲譴責。參議員們，當這些言語和行為出現時，你們沒有出聲譴責」，史特爾林再次強調「一切都必須結束了」，「沒有錯，運用程序為每一張合法選票而戰。我們鼓勵你使用憲法第一修正案，這都沒有關係。」

「死亡威脅、人身威脅、恐嚇。這些卻已經過頭了」，史特爾林表示，「看起來你似乎已經在喬治亞敗選了，我們正在調查。我知道總是有可能，而你有權利上訴到法庭。」他懇求川普在合法行為以外，不應再煽動人們的情緒，川普應該要站出來點破並阻止這件事，「否則會有人被射殺，會有人受傷，會有人死掉。」

川普陣營至今仍未放棄敗部復活的機會，身為他的律師，迪傑諾瓦竟公然打電話到電視節目中說出狂語，認為克里斯「應該在日出之時被拖出去，然後槍斃。」喬治亞州州務卿夫人甚至在電話上受到「性威脅」；一名年輕的承包商甚至因為在網路上被人錯誤指控選舉舞弊，而收到大量的死亡威脅。

至於史特爾林，他表示自大選投票日至今，相關的死亡威脅已經讓情況緊張到，警方必須派員在他家外戒護，「一切都必須結束了」。

歷經多天多州的重新計票與高等法院證明，拜登依然是擊敗川普的，而川普陣營中的現任司法部長巴爾（William Bar）也於美東時間1日坦承，司法部並未找到可影響大選結果舞弊證據。