白宮：川普5倍速推出新冠疫苗　下週召開峰會討論全美配送

▲美國總統川普。（圖／路透）



文／中央社華盛頓1日綜合外電報導

白宮今天表示，美國總統川普下週將召開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗峰會，與會者為業界與政府部門的領導人。川普即將卸任，亟欲強調自己在推動疫苗快速研發上的角色。

路透社報導，白宮發言人摩根斯坦（Brian Morgenstern）說：「川普總統的疫苗研發計畫『神速行動』（Operation Warp Speed）持續快速朝向發展出安全且有效的疫苗，速度是史上任一疫苗的5倍。」

他說：「總統期待召集來自聯邦政府、州政府、民間部門、軍方與科學團體的領導人，與美國人民展開全面性的討論。而政府也準備好在美國食品暨藥物管理局（FDA）批准疫苗的24小時內，將這支具歷史意義、能挽救人命的疫苗分送至全美每一個角落。」

川普施壓FDA加速批准疫苗。FDA則婉拒置評。

川普上週表示，他不想要讓民主黨籍的拜登（Joe Biden）拿走發展疫苗的功勞。

川普26日在感恩節當天告訴記者：「別讓拜登攬下疫苗的功勞，因為是我促成的，我出的力比他們歷來努力都要多。」

保健新聞網站Stat News率先披露會議將於本月8日舉行。

國際包裹快遞運輸公司優比速（UPS）證實將出席川普召開的這場會議，發言人說：「在全球政府與民間部門合作配送疫苗上，UPS很榮幸能成為關鍵的一員。」

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