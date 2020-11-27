　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「暗戀妹子暈船牛郎」義氣哥闖店幫兄弟搶人　下秒射爆同伴頭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

楊姓男子與兩名朋友聚會時，得知其中一名友人暗戀的對象康姓女子沉迷男公關酒吧，為了幫好兄弟出氣，於是持槍前往酒吧鬧事，沒想到爭執過程中不慎誤觸扳機，意外打死來幫忙助陣的莊姓友人。新竹地院法官認為，莊男雙親年過半百突然喪子，心中悲痛難以言喻，最終判楊男得賠償他們796萬6104元，全案仍可上訴。

▲喝酒,酒吧,夜店,酒店,轟趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲康女長期沉迷男公關酒吧。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

判決書中提到，案發之前楊男透過網路買了兩把具殺傷力的改造手槍及3顆非制式子彈，並藏在桃園市住處的櫃子裡，2019年5月15日他與莊姓、汪姓友人相約喝酒，意外得知汪男暗戀康女，但女方長期沉迷男公關酒吧，根本不理朋友的追求。

為了幫好兄弟出氣，3人先行前往楊男位於桃園的住處取槍，再由莊男透過LINE傳送訊息暗示康女，「沒回去，等新聞」、「現在還在高速（公路），要我回頭不搞事，只需要妳的一句話」，接著聯絡另一名沒有飲酒的詹姓友人來開車，4人連夜趕往康女所在的某男公關酒吧（位於新竹）。

抵達目的地之後，詹男留在駕駛座上看顧車輛。楊男帶著另外兩人走上酒吧3樓包廂，果然看到康女和朋友與數名男公關正在飲酒笑鬧，一氣之下先持空酒瓶毆打其中一名男公關的頭，再恐嚇女方「我要買單，人要帶走」，接著命令莊男「東西拿出來」，亮出背包裡的改造手槍。

沒想到底牌一掀，包廂內的所有人馬上驚慌逃竄。莊男擔心事態擴大，趕緊上前勸阻，沒想到楊男在拉扯之中不小心誤觸扳機，子彈直接射進莊的太陽穴下方，卡在腦部，導致腦組織損傷出血，送醫急救兩天，仍因腦死、中樞神經衰竭宣告不治。

▲▼ 槍擊,殺人,槍手。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲楊男持槍想替朋友出氣，卻幫了倒忙，還誤殺來助陣的莊男。

莊男父母得知兒子遭朋友誤殺，又氣又難過，民事方面提告求償1506萬1692元。雖然楊男經過合法通知並未出庭，也沒有提出書狀聲明，但在刑事訴訟中，對於自己的所作所為，他都坦承不諱，並被法官依過失致人於死罪、恐嚇危害安全罪、非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪，各判處有期徒刑1年4月、4月、3年。

新竹地院法官認為，莊男的死亡的確與楊男的過失行為有關，父母依法求償核屬有據，考量到雙方的身分地位、經濟收入差距等因素，最終判楊男得賠償莊父267萬4697元、莊母529萬1407元，共計796萬6104元，全案仍可上訴。

● 飲酒過量，有礙健康
● 開車不喝酒，喝酒不開車

ET快訊
高嘉瑜遭圍勦暴瘦3公斤　「亂室嘉人」網路聲量爆衝10倍
男人下半身思考佔8成！爆乳妹公開酒店實況：有人為「聞腳」框我
網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光！　13萬IG帳號無預警關閉
高嘉瑜認買勞力士「綠水鬼」！　臉書28字吐心
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／一頓飯換「勞動基金」助炒股　勞動部官員聲押！續追藏鏡人

原因曝光！28歲猛男健身房肩推「抽搐倒地」　昏迷指數4送醫搶救

「暗戀妹子暈船牛郎」義氣哥闖店幫兄弟搶人　下秒射爆同伴頭

貨車「殺人式超車」擊落重機！ 騎士摔地1動作驚險逃死　影片瘋傳

快訊／一頓飯換「勞動基金」助炒股　勞動部官員聲押！續追藏鏡人

認罪了！龍巖創辦人妻侵占善款血拚精品　2100萬用行李箱裝全吐回

8旬翁開車突中風...硬靠路邊困車內2天！路人察覺報警神獲救

獨／桶屍4冤魂都找上他！託夢「紅橋+3棵樹」 一陣暈眩凶手現形

快訊／勞動基金驚爆弊案　官員指示「買特定股」存款暴增900萬

快訊／「台船氣爆」工人1死1重傷　高雄勞工局回應了

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

消防員救人慘遇「醉喪屍」襲擊　茫男頭下腳上爬行...詭異飛撲！

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

泰國象誤觸地雷「炸斷一條腿」民間醫院設計義肢助牠成長♥

每30秒就有1人感染新冠肺炎！　法封城1個月...出門得憑通行單

GAI.王斯然「死也要埋在一起！」　新生兒爆哭...他：什麼時候可以打？

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

原因曝光！28歲猛男健身房肩推「抽搐倒地」　昏迷指數4送醫搶救

「暗戀妹子暈船牛郎」義氣哥闖店幫兄弟搶人　下秒射爆同伴頭

貨車「殺人式超車」擊落重機！ 騎士摔地1動作驚險逃死　影片瘋傳

快訊／一頓飯換「勞動基金」助炒股　勞動部官員聲押！續追藏鏡人

認罪了！龍巖創辦人妻侵占善款血拚精品　2100萬用行李箱裝全吐回

8旬翁開車突中風...硬靠路邊困車內2天！路人察覺報警神獲救

獨／桶屍4冤魂都找上他！託夢「紅橋+3棵樹」 一陣暈眩凶手現形

快訊／勞動基金驚爆弊案　官員指示「買特定股」存款暴增900萬

快訊／「台船氣爆」工人1死1重傷　高雄勞工局回應了

台船氣爆1死1傷　2工人噴飛撞頭、多處灼傷　調查結果曝！

朱學恒PO照列高嘉瑜「新罪狀」　6分鐘後本尊3字反擊

馬拉度納過世！球迷蜂擁拿波里球場哀悼　球場將以他為名

高嘉瑜遭圍勦暴瘦3公斤　「亂室嘉人」網路聲量翻10倍

木門被亂玩！仙草店家一句話「瞬間制服屁孩」　網笑求陰影面積

快訊／力保蘇貞昌上台報告　綠委一早佔滿主席台、官員席

快訊／川普：選舉人團若投票給拜登　「我將離開白宮」

刺青少女玩tinder謊報成年　警滑到她心動！「約砲1晚2次」下場慘

「巨型火龍」悼念馬拉度納！阿根廷瞻仰遺容暴動　警水砲鎮壓

水腫一消秒瘦2kg！容易浮腫4大原因＋改善法　愛翹腳要小心

勞工快來看！　五大勞保年改相關QA一次看

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

社會熱門新聞

龍巖創辦人妻認侵占善款100萬交保

單親媽下藥勒斃小姊弟　法院判死刑「關鍵原因」曝

獨／呂曉棟生前最後一刻...祭拜高以翔猝倒墓園

漢神巨蛋停車場鎖喉攻擊！他慘斷3顆牙滿口血

撿到錢去警局！癌夫載孕妻遇車禍「1屍2命」心碎離世

丁小芹逃避入監！地檢署發拘票逮人　通緝時效達15年

單親媽勒斃兒女淚求死刑　法官竟批冷血無悔意　律師怒了

勞動基金驚爆弊案　官員收賄「指示買特定股」

貨車殺人式超車撞重機　影片瘋傳

D罩杯嫩妹一次叫4個　警受性招待下場曝

快訊／涉勞動基金炒股　勞動部官員聲押

獨／桶屍4冤魂都找他！一陣暈眩凶手現形

他闖牛郎店幫搶暗戀女　下秒誤殺同伴

開車突中風　8旬翁困車內2天！結局超暖

更多熱門

相關新聞

「牙醫界林志玲」挨告妨害自由　不起訴理由曝

「牙醫界林志玲」挨告妨害自由　不起訴理由曝

人稱「牙醫界林志玲」的女神醫師劉芷伊，時常受邀參加醫療談話性節目，不料今年間遭女網友到她臉書粉絲團私訊還加碼寄還寄E-mail給她，內容多是批評加質問「為什麼上節目亂說話」等。劉芷伊覺得相當莫名其妙，柔性的回了她一封E-mail請她不要再騷擾了，沒想到女網友竟控告她涉嫌妨害自由；檢警調查發現劉只是請她停止騷擾，並不構成恐嚇意味給予劉不起訴處分。

聽同事訴苦挨罵6字　工程師求償40萬

聽同事訴苦挨罵6字　工程師求償40萬

走鐵軌遭自強號撞飛　他告贏台鐵

走鐵軌遭自強號撞飛　他告贏台鐵

「板橋借錢哥」假加油借錢買彩券　1hr遭揭2次大爆走

「板橋借錢哥」假加油借錢買彩券　1hr遭揭2次大爆走

豆穌朋移工遭零件壓死　負責人認罪獲輕判

豆穌朋移工遭零件壓死　負責人認罪獲輕判

關鍵字：

新竹地院過失致死恐嚇

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

楊丞琳唱一半「KID想到小鬼哭了」

活期存款3.4億！男子領錢遭銀行拒絕

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

龍巖創辦人妻認侵占善款100萬交保

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

單親媽下藥勒斃小姊弟　法院判死刑「關鍵原因」曝

公審情侶被洗版！網美委屈喊告　IG關了

揭高嘉瑜偷吃兒子零食！黃國昌9字回應

雪碧10年砸400萬整型　曝驚悚術後照：真的不簡單

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

獨／呂曉棟生前最後一刻...祭拜高以翔猝倒墓園

男神抓女模手「隔褲磨蹭」前後動

更多

最夯影音

更多
艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫
松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

消防員救人慘遇「醉喪屍」襲擊　茫男頭下腳上爬行...詭異飛撲！

消防員救人慘遇「醉喪屍」襲擊　茫男頭下腳上爬行...詭異飛撲！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面