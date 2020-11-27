「暗戀妹子暈船牛郎」義氣哥闖店幫兄弟搶人　下秒射爆同伴頭

記者黃翊婷／綜合報導

楊姓男子與兩名朋友聚會時，得知其中一名友人暗戀的對象康姓女子沉迷男公關酒吧，為了幫好兄弟出氣，於是持槍前往酒吧鬧事，沒想到爭執過程中不慎誤觸扳機，意外打死來幫忙助陣的莊姓友人。新竹地院法官認為，莊男雙親年過半百突然喪子，心中悲痛難以言喻，最終判楊男得賠償他們796萬6104元，全案仍可上訴。

▲康女長期沉迷男公關酒吧。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

判決書中提到，案發之前楊男透過網路買了兩把具殺傷力的改造手槍及3顆非制式子彈，並藏在桃園市住處的櫃子裡，2019年5月15日他與莊姓、汪姓友人相約喝酒，意外得知汪男暗戀康女，但女方長期沉迷男公關酒吧，根本不理朋友的追求。

為了幫好兄弟出氣，3人先行前往楊男位於桃園的住處取槍，再由莊男透過LINE傳送訊息暗示康女，「沒回去，等新聞」、「現在還在高速（公路），要我回頭不搞事，只需要妳的一句話」，接著聯絡另一名沒有飲酒的詹姓友人來開車，4人連夜趕往康女所在的某男公關酒吧（位於新竹）。

抵達目的地之後，詹男留在駕駛座上看顧車輛。楊男帶著另外兩人走上酒吧3樓包廂，果然看到康女和朋友與數名男公關正在飲酒笑鬧，一氣之下先持空酒瓶毆打其中一名男公關的頭，再恐嚇女方「我要買單，人要帶走」，接著命令莊男「東西拿出來」，亮出背包裡的改造手槍。

沒想到底牌一掀，包廂內的所有人馬上驚慌逃竄。莊男擔心事態擴大，趕緊上前勸阻，沒想到楊男在拉扯之中不小心誤觸扳機，子彈直接射進莊的太陽穴下方，卡在腦部，導致腦組織損傷出血，送醫急救兩天，仍因腦死、中樞神經衰竭宣告不治。

▲楊男持槍想替朋友出氣，卻幫了倒忙，還誤殺來助陣的莊男。

莊男父母得知兒子遭朋友誤殺，又氣又難過，民事方面提告求償1506萬1692元。雖然楊男經過合法通知並未出庭，也沒有提出書狀聲明，但在刑事訴訟中，對於自己的所作所為，他都坦承不諱，並被法官依過失致人於死罪、恐嚇危害安全罪、非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪，各判處有期徒刑1年4月、4月、3年。

新竹地院法官認為，莊男的死亡的確與楊男的過失行為有關，父母依法求償核屬有據，考量到雙方的身分地位、經濟收入差距等因素，最終判楊男得賠償莊父267萬4697元、莊母529萬1407元，共計796萬6104元，全案仍可上訴。

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