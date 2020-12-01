家樂福「熟食區」月底最佳選擇！網曝這樣買才內行：一隻雞不到100

▲家樂福熟食是小資族心頭好。（圖／業者提供）



記者黃可昀／綜合報導

大賣場除了可以買到各式生活用品，熟食區也有很多高CP值的美食可以挖掘！一名網友表示，他每次逛家樂福經過熟食區都覺得很香，但卻從來沒停下腳步購買，也很怕自己會不小心踩雷，很好奇大賣場的熟食到底好不好吃。

據了解，家樂福通常會規畫一個區域賣熟食，包括琳瑯滿目的麵包、蛋糕、披薩，還有份量比較大的餐點，像是烤雞、滷味、下酒菜等等，有些還會賣冰淇淋，如地下街一般有多樣美食可選擇 。有網友在PTT表示，他每次逛家樂福都會被那些食物的香味吸過去，但選擇太多不敢盲目下手，於是發文問內行人「家樂福的熟食區有什麼好吃的？」

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▲大賣場的烤雞都算是安全牌。（圖／業者提供）



最多人推薦的就是烤雞，尤其是選在特價時段買CP值超高，有機會100元買到烤全雞，「烤全雞不錯」、「烤雞要買七里香還是什麼的，比袋裝的好吃」、「烤全雞，但其實不算很好吃，但價格很便宜，特別是下午2點後，或晚上8點後都會特價出清，每間店特價不一樣，有的5折一隻雞不到100，爽度就是不同」、「烤雞是真的水準之上，麵包原價不便宜，都可以等該店的特價期」、「只有烤雞能打，不服來戰。」

麵包區也得到不少好評，「家樂福可以買他們做的麵包，用料安全」、「麵包原料相對天然許多」、「不要買低價品，像5種包一包那種台式麵包，歐式很OK。」

先前也有人在PTT問卦「大賣場熟食區CP值高嗎？」許多網友推薦大賣場確實是月底的好選擇，至少可以用銅板價買到熱食，不用吃冷凍或微波食品，「以前過一天一百塊生活，麥當勞11點下班就是去隔壁家樂福挖寶」、「當你很窮又想吃肉，關店前的熟食區是最佳選擇。」