　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

家樂福再被爆「認了曾驗出萊劑」　業者駁：依標準進口近期未檢出

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼家樂福。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福。（資料圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

近日桃園市議員王浩宇發文指家樂福販售美國無骨牛小排含有「瘦肉精」一事，消息公開後引發民眾疑慮，業者公開檢驗報告打臉，他卻再爆「公關坦承曾驗出微量萊克多巴胺」。對此，業者發出聲明強調：「所有牛肉進口皆依國家檢驗標準。」並表示近期抽檢未檢出狀況，相關檢驗報告也公布於家樂福商品檢驗報告網站供查詢。

▲▼家樂福發檢驗報告證明販售之美國牛未減出瘦肉精成分。（圖／翻攝家樂福中壢點臉書粉專）

▲家樂福發檢驗報告證明販售之美國無骨牛小排「未檢出」瘦肉精成分。（圖／翻攝家樂福中壢點臉書粉專）

王浩宇於臉書PO出家樂福穀飼美國無骨牛小排照片，並標註「有瘦肉精」，事後遭家樂福公開檢驗報告打臉，不過稍早再度發文指出，家樂福公關來電表示：「內部檢驗萊克多巴胺確實就是符合標準，也時常是未檢出狀態，但所謂的符合標準，代表的是什麼呢？公關也坦承，曾經驗出微量的萊劑，但並沒有超過相關規範。」

▲▼王浩宇發文指家樂福牛肉含有瘦肉精。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲▼針對家樂福牛肉含萊劑，王浩宇頻發文。

▲▼王浩宇發文指家樂福牛肉含有瘦肉精。（圖／翻攝王浩宇臉書）

王浩宇更直白說，「未檢出」不代表在美國養殖時沒有使用萊克多巴胺，所有美牛幾乎都有使用瘦肉精，「不管是好市多、家樂福，我覺得這才是標準答案，雖然很多民眾不願意接受現實，但我說的是赤裸裸的事實，業者只要符合規範，我們就可以安心的吃。」

王浩宇也表示肯定家樂福對於食安的努力，「我個人也非常支持家樂福在友善農場上的努力。但我更希望讓消費者清楚知道，「萊克多巴胺」是美牛養殖過程中一種飼料添加劑，代謝的速度非常迅速，基本上是非常安全的，就像種菜時噴農業，過陣子就會自然分解一樣。」

而為降低民眾疑慮，家樂福再度發出聲明表示：「所有牛肉進口皆依國家檢驗標準，且須經海關報驗程序合格始能進口。家樂福也採定期抽檢多一層管控，近期抽檢未檢驗出狀況，相關檢驗報告也公布於家樂福商品檢驗報告網站。」

ET快訊
25歲男潛舊衣回收場狂翻　遭100kg衣物活活壓死
「自製震樓神器」撞天花板男子身分曝！是上市大廠總經理
奧萬大翻車死者妻不知夫已亡　重傷拜託醫護「聯絡我老公」
快訊／男大生139線死亡彎道失控　自撞行道樹慘死
600負評全消失　嗆外送員炸雞店「升級4星」網氣炸再出征
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

家樂福再被爆「認了曾驗出萊劑」　業者駁：依標準進口近期未檢出

王浩宇爆「美國牛小排含瘦肉精」！家樂福曬「檢驗報告」打臉：未檢出

全家新品咖啡上市「第2杯7折」！寶可夢杯套、玻璃星空小屋超夢幻

IG爆紅、超逼真「地瓜麵包」北區超商才有！加碼收限量寶可夢咖啡杯套

2個月買4600個購物袋！他跑賣場狂洗「1元發票」　業者無奈回應了

牛肋條下殺8折、AirPods Pro免6千！好市多「黑五限定」最後一天

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

連晨翔撩周曉涵「好多第一次都給妳」　誤喊「曉恩」...她一秒變臉：叫她出來！

日爆紅男自稱「真人版城之內」國3因下巴太長遭甩從此0戀愛

湯姆．克魯斯上身？他4肢緩慢著地 讓手扶梯維持怠速...躲過感應點

桃園南北之爭！桃園真D超無聊？ 車站臭又醜？中壢人：出站即出國

家樂福再被爆「認了曾驗出萊劑」　業者駁：依標準進口近期未檢出

王浩宇爆「美國牛小排含瘦肉精」！家樂福曬「檢驗報告」打臉：未檢出

全家新品咖啡上市「第2杯7折」！寶可夢杯套、玻璃星空小屋超夢幻

IG爆紅、超逼真「地瓜麵包」北區超商才有！加碼收限量寶可夢咖啡杯套

2個月買4600個購物袋！他跑賣場狂洗「1元發票」　業者無奈回應了

牛肋條下殺8折、AirPods Pro免6千！好市多「黑五限定」最後一天

三重養護中心虐待重障者　照服員遭社會局開罰3萬元、公布姓名

徐生明盃／福林朱品睿旅外特殊經歷　疫情返台抱「美」夢

台北101觀景台推免費參觀「VIP空間」　公佈跨年開趴票價1500元　

林家花園推應景實境解謎遊戲　串起府中雙城歡樂聖誕

秋筱宮認可真子公主婚事　主觀上外界少了「理解及祝福」

星卉直播被陳昭榮罵哭！賭氣「自立門戶」2個月慘賠百萬

哥哥姊姊結婚了！德牧幫迎娶「送蘋果」　秋田婚禮當花童

最新全台縣市長施政滿意度調查　台南市黃偉哲以74.6％居六都第3、全國第4

為學滑冰舉家從北京搬回台灣　10歲劉孟淵天天苦練拚國手

25歲男潛回收場狂翻！遭「100kg舊衣磚重壓」…4hrs後慘死

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

消費熱門新聞

好市多黑五最後一波！生干貝、牛肋條下殺

全家第5波新品咖啡「第2杯7折」

他跑賣場狂洗「1元發票」！業者回應了

屈臣氏明起開賣多款「特殊色口罩」

葉黃素喝起來像果汁？網讚超顛覆

IG爆紅、超逼真地瓜麵包北區超商才有

好市多黑五倒數2天！必搶牛小排

王浩宇爆「牛小排含瘦肉精」！家樂福：未檢出

探索Dyson空氣清淨科技分解甲醛

粉紅瓶洗潤組限時組合價 CP值爆表

3千個肯德基零食桶免費領？業者回應了

遭爆「認了曾驗出萊劑」　家樂福駁斥

寶雅「時尚醫用口罩」10萬盒明日開賣

全台55間門市限定！小7也賣熱壓吐司

更多熱門

相關新聞

王浩宇爆「牛小排含瘦肉精」！家樂福：未檢出

王浩宇爆「牛小排含瘦肉精」！家樂福：未檢出

桃園市議員王浩宇日前在臉書發文指出，家樂福販售的穀飼美國無骨牛小排含有「瘦肉精」一事，消息曝光引發民眾疑慮。對此，家樂福中壢店今（30）日PO出檢驗報告打臉，「目前家樂福所上架的進口牛肉，抽檢結果皆屬於未檢出。」希望民眾安心購買。

中信家樂福推免下載App會員服務

中信家樂福推免下載App會員服務

中選會：王浩宇罷免案明年1/16投票

中選會：王浩宇罷免案明年1/16投票

他跑賣場狂洗「1元發票」！業者回應了

他跑賣場狂洗「1元發票」！業者回應了

立院激烈抗爭模糊訴求？　朱立倫：都是為人民

立院激烈抗爭模糊訴求？　朱立倫：都是為人民

關鍵字：

家樂福瘦肉精王浩宇

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

女大生賣淫寫「姆苟日記」！傳染愛滋…全校男生衝驗血

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

買4600個購物袋洗發票中獎機率！　財政部回應了

即／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

獨／台女自慰次數曝！女醫說出臉紅內幕

小S「透視bra」突襲強吻！　下秒狠瞪嗆「看三小」...蔡依林罕爆粗口回擊

周湯豪名字被打錯變「粥湯蠔」！本人罕見暴怒開戰

快訊／新冠肺炎暴增24例境外移入

屏東喝喜酒！隔壁桌「全是超大咖」

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

太極傳人挑戰徐曉冬！12秒內認輸投降

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

更多

最夯影音

更多
蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」
蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面