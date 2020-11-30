家樂福再被爆「認了曾驗出萊劑」　業者駁：依標準進口近期未檢出

▲家樂福。（資料圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

近日桃園市議員王浩宇發文指家樂福販售美國無骨牛小排含有「瘦肉精」一事，消息公開後引發民眾疑慮，業者公開檢驗報告打臉，他卻再爆「公關坦承曾驗出微量萊克多巴胺」。對此，業者發出聲明強調：「所有牛肉進口皆依國家檢驗標準。」並表示近期抽檢未檢出狀況，相關檢驗報告也公布於家樂福商品檢驗報告網站供查詢。

▲家樂福發檢驗報告證明販售之美國無骨牛小排「未檢出」瘦肉精成分。（圖／翻攝家樂福中壢點臉書粉專）

王浩宇於臉書PO出家樂福穀飼美國無骨牛小排照片，並標註「有瘦肉精」，事後遭家樂福公開檢驗報告打臉，不過稍早再度發文指出，家樂福公關來電表示：「內部檢驗萊克多巴胺確實就是符合標準，也時常是未檢出狀態，但所謂的符合標準，代表的是什麼呢？公關也坦承，曾經驗出微量的萊劑，但並沒有超過相關規範。」

▲▼針對家樂福牛肉含萊劑，王浩宇頻發文。

王浩宇更直白說，「未檢出」不代表在美國養殖時沒有使用萊克多巴胺，所有美牛幾乎都有使用瘦肉精，「不管是好市多、家樂福，我覺得這才是標準答案，雖然很多民眾不願意接受現實，但我說的是赤裸裸的事實，業者只要符合規範，我們就可以安心的吃。」

王浩宇也表示肯定家樂福對於食安的努力，「我個人也非常支持家樂福在友善農場上的努力。但我更希望讓消費者清楚知道，「萊克多巴胺」是美牛養殖過程中一種飼料添加劑，代謝的速度非常迅速，基本上是非常安全的，就像種菜時噴農業，過陣子就會自然分解一樣。」

而為降低民眾疑慮，家樂福再度發出聲明表示：「所有牛肉進口皆依國家檢驗標準，且須經海關報驗程序合格始能進口。家樂福也採定期抽檢多一層管控，近期抽檢未檢驗出狀況，相關檢驗報告也公布於家樂福商品檢驗報告網站。」