王浩宇爆「美國牛小排含瘦肉精」！家樂福曬「檢驗報告」打臉：未檢出

▲家樂福穀飼美國無骨牛小排被議員爆含有「瘦肉精」。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蕭筠／台北報導

桃園市議員王浩宇日前在臉書發文指出，家樂福販售的穀飼美國無骨牛小排含有「瘦肉精」一事，消息曝光引發民眾疑慮。對此，家樂福中壢店今（30）日PO出檢驗報告打臉，「目前家樂福所上架的進口牛肉，抽檢結果皆屬於未檢出。」希望民眾安心購買。

▲家樂福中壢店公開檢驗報告證明販售之美國牛未檢出瘦肉精成分。（圖／翻攝家樂福中壢點臉書粉專）

王浩宇日前在臉書曬出家樂福穀飼美國無骨牛小排照片，並標註「有瘦肉精」，消息一出掀起民眾恐慌，不過稍早，家樂福中壢店於臉書粉專公開檢驗報告打臉，「目前家樂福所上架的進口牛肉，抽檢結果皆屬於未檢出，並且符合法規合格商品，請民眾安心購買。」

但稍早王浩宇再度於臉書表示，「任何一個台灣販售美國牛的賣場，包含好市多、家樂福在內，就算能提出某次未檢出的證明，但都無法保證美牛能永遠未檢出或養殖過程中從未使用瘦肉精，因為美國牛肉97%都有使用瘦肉精幫助油花分布均勻，因此，被檢出合格微量的瘦肉精，是隨時可能出現的狀況。」

不過針對家樂福對食安的努力也緩頰說有目共睹，「我個人也非常支持家樂福在友善農場上的努力。但我更希望讓消費者清楚知道，「萊克多巴胺」是美牛養殖過程中一種飼料添加劑，代謝的速度非常迅速，基本上是非常安全的，就像種菜時噴農業，過陣子就會自然分解一樣。」對此，家樂福尚未給予回應。