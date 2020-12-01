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王浩宇稱家樂福美牛是萊牛 　罷王總部直接舉發！PO報案三聯單

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▲霸王總部在臉書反專貼出報案三連單，向警方提出控告王浩宇違反食安法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲霸王總部在臉書粉專貼出報案三連單，向警方提出控告王浩宇違反食安法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員王浩宇11月30日在個人臉書PO文稱，在美國飼養的牛全都有吃瘦肉精，還指名家樂福販售的牛肉含有瘦肉精，結果引發軒然大波！家樂福總公司緊急在官方臉書貼出聲明，並提出檢驗報告證明自家販售牛肉未含有瘦肉精；罷免王浩宇總部1日在臉書貼出報案三聯單，強調「對於造謠抹黑的議員，真的不需要客氣」；王浩宇則認為，家樂福不能送驗一種就主張所有美國牛肉都不含萊劑，但只要符合進口標準都很安全。

罷王行動發起人唐平榮30日晚間與中壢市民前往中壢警分局對王浩宇散佈不實謠言引發民眾恐慌，以涉嫌違反食安法與社維法進行舉發並報案，霸王粉專1日則貼出報案三聯單，證明已完成報案程序。

唐平榮指出，前行政院發言人丁怡銘因失言稱某店使用萊牛辭職下台，後來也到台北市中正一警分局偵訊，王浩宇發言比丁嚴重百倍，在沒有證據下直接宣稱美牛全是萊牛，還指名家樂福賣場販售的牛肉含有瘦肉精，其影響範圍更大更廣，市民已無法忍受王浩宇如此肆無忌憚地造謠操弄輿論。

▲王浩宇提出家樂福販售牛肉含有萊牛後，在個人臉書貼出從家樂福購買美牛自己下廚煎牛排。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲王浩宇提出家樂福販售牛肉含有萊牛後，在個人臉書貼出從家樂福購買美牛自己下廚煎牛排。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

王浩宇在臉書回應指稱，自己是消費者，對家樂福的美牛很放心，所以不但自己買來吃，也把這個優惠推薦給大家。他認為，家樂福不能送驗一種就主張所有美國牛肉都不含萊劑，但只要符合進口標準都很安全，重點是應該跟消費者說清楚。

王浩宇強調，據美國在台協會解釋，萊牛的定義一直是養殖時曾經使用萊克多巴胺的美牛，約佔美牛的97%，但「零檢出並不等於未使用」，從牛肉麵事件以來，一直有政黨把「零檢出」與「未曾使用」混淆視聽，民眾誤以為台灣未檢出就不是萊牛，但這不是事實，政府應該更清楚定義。

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