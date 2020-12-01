「賣淫染愛滋」女大生真人照曝！幼時遭性侵　開新帳號連續PO文

▲浙江農林大學女大生自曝賣淫經歷。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江農林大學一女大生在微博以「小姆苟呢」為名，自曝賣淫經歷，對象從班長、話劇社長、足球隊長，乃至校外人士都有，沒想到竟然得了HIV，導致校內眾多男同學陷入恐慌，紛紛前往醫院健檢。日記中，她講述了自己幼時經歷，稱小時候曾遭遇性侵。

綜合陸媒報導，夏姓女大生疑似性愛成癮，在校內賣淫，發佈的很多照片衣著暴露，包括暱稱在內，到處充滿性暗示。

▲她發佈很多照片衣著暴露。（圖／翻攝自微博）

日記中，女大生還講述了幼時經歷，稱小時候遭遇性侵時卻沒人管，以至於從小到大討厭父母，「但我以為他們只是單純地討人厭而已，原來他們那個叫十惡不赦啊……，我好想逃走啊，我希望我姊姊跑遠點，可她還想給爸媽養老送終，我的天。善良不是這樣用的啊。」

她疑似因為家庭扭曲，罹患憂鬱症，對於這樣的行為並不後悔，「我大概搞清楚為什麼我的家庭總是彆扭、緘默且高壓了。我的媽媽當年小三上位，我的爸爸招搖撞騙現在疑似出軌，我可憐的同父異母的姊姊被虐待多年。」

▲▼疑似女生新帳號發文。（圖／翻攝自微博）

對此，浙江農林大學11月29日官方微博回應稱，網名為「小姆苟呢」的微博用戶為大一新生，在家長的陪同下，正在杭州某精神病專科醫院住院治療；學校已成立工作組，相關情況正在調查中。

事發後，引發輿論一片討伐，隨後帳號「小姆苟呢」被封鎖。之後，網曝女孩新帳號「夏婧茹」11月29日發出5點聲明，否定了自己攜帶HIV病毒，也並非報復社會，僅是長期受憂鬱症和胃病折磨後的釋放。11月30日上午10時，「夏婧茹」再次發文稱，「想做回小朋友因為那是哭有用。」

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▼網傳女生真人照。（圖／翻攝自微博）