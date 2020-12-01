賣淫傳染愛滋！女大生最新5點聲明：不是報復社會　全校男急驗血

▲女大生賣淫得愛滋，校方緊急回應。（圖／翻攝《網易新聞》）



記者陳俊宏／綜合報導

大陸浙江農林大學一名夏姓女大生被爆與許多同學發生關係，還與社會人士有染，沒想到竟確診愛滋病，消息幾乎嚇壞全校的男同學。對此，校方回應，該學生正在精神病專科醫院住院治療。而當事人的微博帳號已被刪除，疑似她的另一個帳號也被找出來，她澄清，「我沒HIV，yp（約炮）不是為了報復社會。我說自己要死，是因為長期受抑鬱症和胃病折磨…反正這個世界對我沒有公平過，我無所謂了。」

綜合陸媒報導，夏姓女大生疑似性愛成癮，在校內賣淫，還在微博上以「小姆苟呢」為名，寫了賣淫的日記，對象從班長、話劇社長、足球隊長，乃至校外人士都有，沒想到竟然得了HIV，導致校內眾多男同學陷入恐慌，紛紛前往醫院健檢。

而該案在網路瘋傳後，「小姆苟呢」的帳號已被刪除。疑似當事人用另一個微博帳號，發出5點聲明：

▼女大生5點聲明。（圖／翻攝微博）

1、我沒HIV，yp（約炮）不是為了報復社會。我說自己要死是因為長期受抑鬱症和胃病折磨。



2、我目前沒被退學，只是在停課狀態。能不能回來看學校裡面的輿論。我所能做的只是積極配合心理醫生治療而已。



3、事件涉及到的所有男生都不是什麼惡人（甚至可以說我也不算惡人），煩請你們不要打擾他們的生活。就算你們認為我寫下的所有人和我都一樣是罪大惡極，學校處不處理他們也都沒關係。反正這個世界對我沒有公平過，我無所謂了。



4、我很漂亮，而且身材很好。說我醜和坦克的人可以嘗試去購買一面全身鏡， 恰當的自我認知和符合客觀實際的審美水準，也是心理健康的一部分。



5、C1的洗衣機我只分別用過一次三號和八號。而且洗的都是外衣，貼身衣物我都是自己手洗的。我也不患有具有傳染性的任何疾病。



給大家造成的困擾我很抱歉。

▼疑似女大生的微博現在只剩兩篇文章。（圖／翻攝微博）

但目前該微博帳號只剩下11月30日的兩篇發文，分別是「想做回小朋友因為那是哭有用 」、「我是個十足的悲觀主義者，卻希望身邊的人都能天真地長大 。」

對此，浙江農林大學也在微博回應，「學校高度重視網友反映的網名為『小姆苟呢』的微博用戶，在網上發表言論引發議論一事。經查，該微博用戶為我校大一新生。在家長的陪同下，該生正在杭州某精神病專科醫院住院治療。學校已成立工作組，相關情況正在調查中。我校歷來重視學生思政教育，對違反校紀校規行為，一經查實，嚴肅處理！」

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