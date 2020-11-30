女大生賣淫得愛滋！全校男生嚇壞驗血　校方緊急證實：是大一新生

▲女大生賣淫得愛滋，校方緊急回應。（圖／翻攝《網易新聞》）



記者柯振中／綜合報導

大陸浙江農林大學驚爆賣淫，一名夏姓女大生與許多同學發生關係，還與社會人士有染，沒想到竟確診愛滋病，消息嚇壞了幾乎全校的男同學。對此，校方出面回應，該名女大生正在精神病專科醫院住院治療，校方已成立工作小組，調查這起事件。

綜合陸媒報導，夏姓女大生疑似性愛成癮，在校內賣淫，還在微博上以「小母苟呢」為名，寫了賣淫的日記，對象從班長、話劇社長、足球隊長，乃至校外人士都有，沒想到竟然得了HIV，導致校內眾多男同學陷入恐慌，紛紛前往醫院健檢。

▼女大生性愛成癮，賣淫賺學費，還將過程寫成日記。（圖／翻攝《網易新聞》）



對此，女大生出面澄清，她沒有被學校開除，事情根本沒那麼嚴重，她犯下的並非特別大的錯誤，否則早就被校方開除了，「而且犯法的事情需要我們大家的輿論主導了嗎，現在輿論可以改變法律了嗎？」

該名女大生疑似因為家庭扭曲，罹患抑鬱症，對於這樣的行為並不後悔，平時還以搶人男友為樂，報復家庭的不美滿。女大生甚至還嗆聲網友，「你靠勤工儉學，我靠賣淫，我又沒傳播HIV，也沒犯多大錯。」

▼女大生的賣淫日記在網路上傳開。（圖／翻攝《網易新聞》）



這件事情在網路上引起轟動，眾多網友議論紛紛，「那一群男人是不是都去醫院排隊檢查HIV了」、「字裡行間，我感覺這女的腦子有點問題」、「很同情這個女生，到底經歷了多大心理的創傷才會這樣，要怎麼才能抹平啊。」

對此，浙江農林大學出面回應，校方高度重視近日網路上的言論，經過查證後，微博帳號「小母苟呢」是校內一名大一新生，事件發生後，該新生在家長的陪同下，前往杭州某家精神病專科醫院住院治療，校方也已經成立工作小組，詳細調查案件，目前仍在釐清事件經過。

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▼女大生賣淫得愛滋，校方緊急回應。（圖／翻攝《網易新聞》）

