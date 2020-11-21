台南南區國宅社區發展協會　獲環保署評比環保小學堂優等社區

▲台南市南區國宅社區在喧囂的鬧區發起環保行動，藉由環保小學堂推廣計畫設計出種子文創等有趣的環境教育課程，獲得評選委員的肯定，在「環保小學堂推廣計畫」組榮獲優等獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院環保署21日舉辦「2020年環境教育基金補（捐）助成果發表會」，現場也依補助案類型分3組評選出各主題績優單位，台南市南區國宅社區在喧囂的鬧區發起環保行動，藉由環保小學堂推廣計畫設計出種子文創等有趣的環境教育課程，獲得評選委員的肯定，在「環保小學堂推廣計畫」組榮獲優等獎。

市長黃偉哲恭喜南區國宅社區為環保所做的努力，也謝謝全市眾多區里以及志義工，為維護社區環境發展的付出，讓台南市整體環境愈來愈好。他表示，社區發展與我們日常生活息息相關，希望在區里、社區等的號召下，更多人加入愛鄉愛土行列，身體力行環保生活，讓地球永續發展。

2020年環境教育基金補（捐）助成果發表會，上午在台北市張榮發基金會舉行，接受環保署環境教育基金補助的各地學校、民間團體及社區發展協會齊聚一堂，展現今年執行環境教育的成果。

活動中也依「環境節日及其他環境教育」、「環保小學堂推廣計畫」及「社區環境調查及改造計畫」3個組，由第三方評審委員選出各組優等及特優執行單位。「環保小學堂推廣計畫」全國共15個社區參加評選，南區國宅里在強敵環伺下獲得優等，社區發展協會總幹事李金雀，滿心歡喜的從環保署綜合計畫處處長劉宗勇手中接下獎牌。

「南區國宅社區」為早期、較老舊的都市型社區，社區發展協會最初是執行「社區環境調查及改造計畫」，逐漸凝聚起社區環保意識，重新調查社區環境、發掘社區優點與可改進之處，漸漸對生活周遭的種子產生興趣，對種子認識愈來愈深入之後藉由「環保小學堂推廣計畫」發展出種子盆栽課程，建立原生樹種保育概念，探索土壤生物多樣性，將活動中心的部份空間打造成存放200多種種子的種子館並訓社區導覽人才，還完成社區綠色地圖路線規劃，多年來一步一腳步，徹底改造社區環境品質。



局長謝世傑說，環保小學堂推廣計畫、社區環境調查及改造計畫為環保署推動社區環境教育向下扎根的重要計畫，台南市無論在申請的社區數、爭取的補助經費皆名列全國前茅，這要感謝基層辛苦推動的社區，讓環境教育的風氣得以在台南蔓延開來，恭喜南區國宅社區得到優等，也希其他社區來年能持續推動，一起努力讓台南的環境更美好。

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