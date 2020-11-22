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國1林口交流道「AI狂抓違規」！21天取締1.3萬件　國庫進帳840萬

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▲科技執法發現車主不遵守標誌標線指示。（圖／桃園市警局交大提供）

▲科技執法發現駕駛人不遵守標誌標線指示。（圖／桃園市警局交大提供）

記者楊熾興／桃園報導

國道1中山高速公路41A林口交流道北上匝道口，因駕駛人違規嚴重，桃園市政府月初在「文化一路往林口方向」、「文化一路往龜山方向」、「龜山一路往匝道」3處路口，實施AI辨識系統科技執法取締違規，執法3週來共取締「1萬3651件、罰款約840萬元，以未依標誌標線行駛最多，呼籲駕駛人務必遵守交通規則，以維人車安全更免荷包失血。

▲直行車佔用轉彎車道或轉彎車佔用直行車道。（圖／桃園市警局大交提供）

▲直行車佔用轉彎車道或轉彎車佔用直行車道。（圖／桃園市警局大交提供）

針對龜山區文化一路、龜山一路的國1林口交流道41A匝道出口，上下班尖峰時段車流大小車輛多，屢屢違規闖紅燈、不遵守標誌標線指示行車，造成交通事故頻傳，市府在「文化一路往林口方向」、「文化一路往龜山方向」、「龜山一路往匝道」3處路口，建置AI辨識系統的科技錄影拍照執法，並從本11月2日起上路。

市警局交通大隊表示，41A林口交流道匝道出口3處科技執法，從啟用至20日共3周，發現駕駛人不遵守標誌標線指示「直行車佔用轉彎車道或轉彎車佔用直行車道」違規1萬3554件、「闖紅燈」違規97件，前者罰款約810多萬元、後者罰款約26萬多元，合計開罰約840萬元。市警局交大表示，呼籲用路人遵守交通規則及遵守標誌標線指示行車，以免荷包失血。

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